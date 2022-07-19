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«هيكلة الدفاع» صداع في رأس توخيل!

«هيكلة الدفاع» صداع في رأس توخيل!
19 يوليو 2022 11:36

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لا يزال الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، متحمساً لعقد صفقات جديدة، خاصة عل مستوى الدفاع، وطلب من إدارة النادي أن تبحث له عن 3 مدافعين جدد، بعد أن تعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي، واقترابه من ضم الفرنسي كيمبيمبي قلب دفاع باريس سان جيرمان، والسبب الذي دفعه إلى ذلك، هو تعويض رحيل المدافع الألماني أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد، والدانماركي أندرياس كريستينسن إلى برشلونة، مع احتمال رحيل الإسبانيين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو إلى «البارسا».
ويرغب توخيل في إعادة هيكلة دفاعه هذا الصيف، وقبل انطلاق الموسم الجديد، حتى يمكنه المنافسة بقوة على جميع البطولات. 

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وبخلاف كيمبيمبي الذي يقترب فعلاً من «البلوز»، تستهدف إدارة تشيلسي الحصول على خدمات الفرنسي جول كوندي قلب دفاع إشبيلية، وإن كان برشلونة يزاحمه على اقتناص الصفقة، وسيكون الحسم في نهاية المطاف لرغبة اللاعب النهائية، كما تتابع الإدارة عن قرب الفرنسي جوناثان كلاوس ظهير أيمن لانس، حسبما ذكرت الصحافة الفرنسية، ولكن لا يوجد حتى الآن أي عرض ملموس من جانب تشيلسي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي. يذكر أن روديجير وكريستينسن رحلا «مجاناً» لانتهاء عقد كل منها في يونيو الماضي.

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