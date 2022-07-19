أيتون باقٍ مع صنز 4 مواسم



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حسم فينيكس صنز موضوع نجمه دياندري أيتون الذي لعب دوراً كبيراً في قيادته إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي الموسم قبل الماضي، وذلك بالإبقاء على خدماته بعقد جديد، يمتد للمواسم الأربعة المقبلة، مقابل 133 مليون دولار وفق التقارير.

وقال مدير عام النادي جيمس جونز: إن دياندري قوة في جانبي الملعب دفاعاً وهجوماً، وقد رفع مستوى لعبه كل عام، وسيواصل القيام بذلك، مضيفاً «دي أيه» مهم جداً لما نقوم به، وبدونه لم نكن لنتمكن من الوصول إلى مستويات النجاح التي وصلنا إليها مؤخراً، نحن متحمسون لإبقاء دياندري في منزلنا، حيث ينتمي.

وكانت مسألة توقيع لاعب الارتكاز المولود في باهاماس، والذي يحتفل السبت بميلاده الرابع والعشرين، على عقد جديد محسومة، منذ منتصف الشهر الحالي، بعدما ضاهى صنز عرض الـ133 مليون دولار المقدم للاعب من إنديانا بايسرز، ما فتح الباب أمام اللاعب الحر للبقاء مع الفريق.

ونقلاً عن وكيل أعمال اللاعب، أفاد موقع «إي أس بي أن» أن صنز الذي كان أمام مهلة نهائية حتى 16 يوليو لمضاهاة عرض بايسرز، رد سريعاً على ما قدمه الأخير ما يعني بقاء الخيار الأول في «درافت» 2018 في صفوف الفريق.

وكلاعب حر مقيد بعقد «المبتدئ» لأربعة أعوام الذي وقعه في 2018، لم يكن من حق أيتون الانتقال إلى أي فريق آخر، في حال تقدم صنز بعرض يضاهي عرض المنافس الراغب بخدماته، وهذا ما حصل.

وكان العرض المقدم من بايسرز للحصول على أيتون الأغلى للاعب حر مقيد في تاريخ الدوري، متفوقاً على عرض الـ107 مليون دولار الذي تقدم به بروكلين نتس عام 2017 لضم أوتو بورتر جونيور، من دون أن ينجح في مسعاه، لأن فريقه واشنطن ويزاردز ضاهى العرض وأبقى على خدماته.

ويعتبر أيتون من أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري، وقد بلغ معدله في الموسم قبل الماضي الذي قاد فيه صنز إلى نهائي الدوري قبل الخسارة أمام ميلووكي باكس، 16.3 نقطة مع 10.5 متابعة في المباراة الواحدة، فيما بلغ معدله الموسم المنصرم 17.2 نقطة مع 10.2 متابعة.

وأعرب أيتون عن سعادته «لوضع مسألة اللاعب الحر من عقده خلفي، وأنا جاهز للعمل والمنافسة على البطولة مع زملائي في الفريق».