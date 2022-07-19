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الرياضي

إعلان موعد افتتاح «أولمبياد 2028»

إعلان موعد افتتاح «أولمبياد 2028»
19 يوليو 2022 11:31

 
لوس أنجلوس (رويترز) 

قال منظمو أولمبياد لوس أنجلوس 2028: إن حفل الافتتاح سيقام في 14 يوليو، وتستمر البطولة حتى 30 يوليو، وتقام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة من 15 إلى 27 أغسطس.

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وقالت جانيت إيفانز مديرة الرياضيين بأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والحائزة على خمس ميداليات أولمبية «اليوم نبدأ العد التنازلي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، لن تكون مثل أي ألعاب أولمبية أخرى، ستظهر أفضل ما في جنوب كاليفورنيا من ملاعب استثنائية وثقافة عالمية للرياضيين والجماهير على حد سواء».
وتستضيف لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد 1932 و1984، لكنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال المنظمون: إن استخدام الملاعب الحالية، وكذلك المهاجع الجامعية لإقامة الرياضيين ووسائل الإعلام سيساعد في خفض التكاليف وتقليل التأثير البيئي.
وأضاف كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة: «لوس أنجلوس مدينة طموحة ذات إمكانات لا نهاية لها، وستعكس الألعاب مجتمعنا، ستوفر لوس أنجلوس الخلفية المثالية لاستضافة أكبر حدث ثقافي ورياضي وترفيهي في العالم».

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