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«الجودو» يعدل برنامج الإعداد قبل «التضامن الإسلامي»

«الجودو» يعدل برنامج الإعداد قبل «التضامن الإسلامي»
19 يوليو 2022 11:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب الجودو تحضيراته في مدينة تبليسي الجورجية، استعداداً للسفر إلى كازاخستان يوم 2 أغسطس المقبل، للمشاركة في بطولة آسيا للجودو، والتي تقام بمدينة نور سلطان من 4 إلى 7 أغسطس المقبل.
وتضم البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، المدرب فيكتور سيكتروف، واللاعبين جور شغيلي، الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نور في وزن تحت 81 كجم، وجريجور أرام وزن تحت 90 كجم وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن يوم 8 أغسطس.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن اللجنة الفنية للعبة أجرت تعديلاً في برنامج الإعداد، حيث تقرر إقامة معسكر داخلي في الفجيرة، عقب العودة من كازاخستان، وحتى موعد السفر إلى تركيا للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية من 9 إلى 18 أغسطس، وبعد دورة التضامن يخلد المنتخب لفترة راحة لمده أسبوع، وبعدها يخوض معسكراً خاصاً للإعداد البدني في رومانيا.
وقال: يشهد سبتمبر المقبل أقامه معسكر استثنائي في العاصمة اليابانية طوكيو، في ضيافة الاتحاد الياباني للجودو، في إطار علاقات التعاون بين الاتحادين، استعداداً لبطولة العالم للجودو التي تقام في عاصمة أوزبكستان مدينة طشقند من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو

الإمارات
منتخب الجودو
جورجيا
كازاخستان
دورة التضامن الإسلامي
تركيا
محمد بن ثعلوب
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