أجويرو: «الفتى الذهبي» ينتظر «دوران العجلة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الأرجنتيني سيرجيو أجويرو «أسطورة» مانشستر سيتي، والهداف التاريخي لـ «البلومون»، إن النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «الوافد الجديد» على «ملعب الاتحاد» مكسب كبير للفريق، ولكنه لن يحدث أثراً فورياً عند «السيتي»، وإنما سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم على الكرة الإنجليزية، والحياة في إنجلترا، وأسلوب بيب جوارديولا التدريبي، ومتطلباته الصارمة.

وانضم هالاند الملقب بـ «الفتى الذهبي»، إلى بطل الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الصيف، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 60 مليون يورو، وتُعلق عليه آمال وطموحات كبيرة، لقيادة هجوم «السيتي» نحو انتصارات مدوية، خاصة بعد رحيل الإنجليزي رحيم سترلينج إلى تشيلسي، والبرازيلي جابرييل جيسوس إلى أرسنال، وإن كان ذلك قد يجعله تحت ضغط إضافي، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع فريقه السابق دورتموند، حيث سجل61 هدفاً، في 66 مباراة في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وأشار أجويرو في حديث لموقع «ستيك»، إلى أنه مقتنع تماماً، بأن هالاند سيبذل أقصى جهده، لإظهار إمكانياته ومهاراته في تسجيل الأهداف، وسيندمج مع بقية لاعبي الفريق في أقرب وقت، بعد أن يعتاد على «بيئته الجديدة».

وشدد أجويرو الملقب بـ «الكون» على أن هالاند صفقة رائعة ومهمة جداً لـ «السيتي»، والكل يعرف مدى مهارته في تسجيل الأهداف، ويكفي أن أرقامه في الدوري الألماني ودوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» تتحدث عنه وتؤكد موهبته.

وقال: لكن من الطبيعي والمنطقي أن يحتاج إلى فترة تأقلم على اللعب في الدوري الإنجليزي القوي، ويقيني أنه سيلعب بأسلوبه المعتاد، وستأتي النتائج بعد ذلك.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أسلوب لعب هالاند، يتوافق مع أسلوب لعب «السيتي»، قال أجويرو: أعتقد أن لاعباً من طراز عالمي مثله، يمكنه أن يوائم بين أسلوبه وطريقة لعب «كتيبة جوارديولا»، وقد يأخذ ذلك بعض الوقت، مثلما كان الحال معي في بداياتي مع «السيتي»، ولكن بمجرد دوران «العجلة» ستكون كل الأمور أكثر سهولة وبساطة، لأنه يملك الموهبة والقدرة على تنفيذ ما يُطلب منه، وهو تسجيل الأهداف.

وعن رحيل رحيم سترلينج إلى تشيلسي وجابرييل جيسوس إلى أرسنال، قال أجويرو: من المؤكد أن «السيتي» سيفقد جهود هذين النجمين الكبيرين، لأنهما كانا عنصرين مهمين داخل تشكيلة «البلومون»، وإن كان الفريق لن يتأثر كثيراً، لأنه يملك عناصر أخرى قادرة على خوض تحديات جديدة، وصنع الفارق على المستويين الإنجليزي والأوروبي.

يذكر أن أجويرو المولود في 2 يونيو 1988 «34 عاماً» لعب لأندية أندبيندينتي «2003-2006»، وأتلتيكو مدريد «2006-2011»، ومانشستر سيتي «2011-2021»، ومر مروراً سريعاً على برشلونة، ولكنه لم يستمر طويلاً، واعتزل الكرة بسبب مشكلات في القلب، ولعب أجويرو لمنتخبات الأرجنتين تحت 17و20 و23، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2006.