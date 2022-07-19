فييرا: «البريميرليج» في متناول «الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أُتيحت الفرصة للفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس الإنجليزي لمشاهدة مباراتي مانشستر يونايتد أمام ليفربول 4-1، ومبلورن فيكتوريا 4-1 بأستراليا، حيث كان موجوداً بفريقه، لخوض مباريات تجريبية، خسر في إحداها من ليفربول صفر-2، ما جعله يصدر حكماً على ما يقوم به الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ «الشياطين الحمر» مع الفريق، مؤكداً أنه يملك كل مقومات النجاح مع «اليونايتد»، بل ويمكنه المنافسة بقوة على بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» والفوز به.

ورغم أن المباريات التجريبية والودية، في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، ليست مقياساً لقوة فريق أو ضعفه، إلا أن فييرا بخبرته الطويلة في الملاعب لاعباً ومدرباً قال: إن لاعبي الفريق «هضموا» تماماً أسلوب مدربهم الجديد، وأصبحوا أكثر مرونة، وبمقدورهم المنافسة على حجز مكان بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم المقبل، بل هم قادرون على الفوز بلقب «البريميرليج».

وأضاف فييرا أحد أبرز لاعبي الوسط الفرنسيين، والذي شارك في كأس العالم 1998و2002 و2006، وبطولة أمم أوروبا 2002: عندما ينظر أحد إلى أول مباراة ودية لـ «اليونايتد» ضد ليفربول، والمباراة الثانية ضد ملبورن فيكتوريا، يجد أن المدرب الهولندي بدأ يضع يده على نقاط ضعف وقوة فريقه، والطريقة المناسبة لخوضه المباريات، وعندما تنظر إلى المهارات الفردية الكثيرة في الفريق، وحقيقة أن «اليونايتد» اعتاد في السابق على أن يلعب من أجل الفوز بالدوري، وأعتقد أن ذلك ينبئ بأنهم قادرون في الموسم الجديد، على يكونوا بين الأربعة الأوائل المؤهلين للعب في دوري الأبطال، وربما أحرزوا لقب «البريميرليج».

يذكر أن باتريك فييرا «46 عاماً» يحمل سجلاً حافلاً لاعباً، حيث لعب لأندية كان وإيه سي ميلان وأرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر سيتي.