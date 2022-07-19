جوريتسكا يغيب 8 أسابيع



برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، غياب لاعب وسطه الدولي ليون جوريتسكا لأسابيع عدة عقب خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.

ويغيب الدولي الألماني البالغ 27 عاماً، مع انطلاق منافسات «البوندسليجا» عن صفوف العملاق البافاري الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت في 5 أغسطس المقبل.

ولم يحدد البايرن مدة غياب جوريتسكا، حيث من المرجح أن تمتد «من 6 حتّى 8 أسابيع»، حسب قناة سكاي.

وأفاد الطاقم الطبي للبايرن في بيان مقتضب نُشر على موقع النادي بأنه «اكتشف حالة غير طبيعية في الركبة اليسرى»، والتي «تم التخلص منها بالتنظير».

ويعاني جوريتسكا الذي فرض نفسه أساسياً في التشكيلة البافارية من لعنة الإصابات، إذ غاب لأشهر عدة في الموسم الماضي عن «المستطيل الأخضر» بسبب مشاكل في الركبة.

ومن المرجح أن يعوض النادي البافاري غياب اللاعب الدولي «44 مباراة، 14 هدفاً» بالوافد الجديد من أياكس أمستردام الهولندي راين خرافنبرخ، فيما تشير وسائل إعلام ألمانية إلى إمكانية تدعيم البايرن خط وسطه بالتعاقد مع النمساوي كونراد لايمر من لايبزج.