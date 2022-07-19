سالم عبد الرحمن يحصد «فضية الخاطف» في «بيل الدولي»



الشارقة (الاتحاد)



حقق لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائج رائعة في مهرجان بيل الدولي بسويسرا، حيث انتزع «الفتى الذهبي» سالم عبد الرحمن فضية بطولة الأساتذة الكبار للشطرنج الخاطف والتي يشارك فيها 8 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وجاء سالم عبد الرحمن في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 14 جولة، رغم فوزه على صاحب المركز الأول الأميركي المخضرم جاتا جامسكي في أولى الجولات، وتعادله معه في الجولة الثامنة، إلا أن جامسكي ظفر باللقب، مبتعداً عن سالم بفارق «نصف نقطة» فقط، برصيد 8.5 نقطة، وجاء الألماني كيمير فينيسنت ثالثاً، وتبعه بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف رابعاً.

وفي بطولة الماسترز، واصل «الموهوب» عبدالرحمن محمد الطاهر، تقديم عروضه القوية في البطولة، بعد حصد فوزين في الجولتين الرابعة والخامسة على الإنكليزي سيمون روي، والألماني ماجنوس أرميتش، ليصبح في جعبته 4 نقاط من 5 جولات، محققاً زيادة في التصنيف الدولي 50 نقاط حتى نهاية الجولة الخامسة.

ويرأس وفد نادي الشارقة للشطرنج عمر نعمان آل علي، ويضم 6 لاعبين، هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، ويشارك في بطولة الأساتذة الكبار، وعبد الرحمن محمد الطاهر في بطولة الماسترز، فيما يشارك 4 لاعبين شباب في بطولة الهواة، هم حمد بدر حوير، وسالم عبد الرحيم، وزايد سلطان الطاهر، ومنصور عبد المجيد الهرمودي، ويشرف على تدريبهم المدرب الدولي فايوريل لورداتشسكو.

وتعتبر بطولة مهرجان بيل الدولية واحدة من أهم المهرجانات العالمية الشطرنجية السنوية، حيث يشارك في بطولة الأساتذة الكبار 8 من أفضل اللاعبين على المستوى العالمي، ممثلين لثماني دول، فيما يشارك في بطولة الماسترز 114 لاعباً من 21 دولة، ويشارك في بطولة الهواة 143 لاعباً من 13 دولة، وتقام المنافسات التي تستمر حتى 23 يونيو الجاري بطريقة النظام السويسري من 9 جولات.

ووجه الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الشكر والتقدير إلى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي لتشجيعه ومتابعته للاعبين الموهوبين، وحرصه على توفير كافة متطلبات النجاح، لتطوير مستواهم الفني، ورفع تصانيفهم الدولية، وكذلك متابعته لنتائجهم خلال المعسكر الحالي، وتفاصيله أولاً بأول، كما توجه آل علي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأعضاءً لجهودهم المبذولة لخدمة الشباب والرياضة بالإمارة.

وأشار إلى أن مشاركة النادي في المعسكر، تأتي تطبيقاً واستكمالاً لخطة النادي للعام 2022، في إطار إعداد لاعبي النادي للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية، فضلاً عن تمثيل الدولة بصورة جيدة في المحافل الدولية، حيث سيشارك لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فور عودتهم من المعسكر في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.