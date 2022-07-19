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الرياضي

فيدال يحدد هدفه مع فلامنجو

فيدال يحدد هدفه مع فلامنجو
19 يوليو 2022 11:03

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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قال لاعب الوسط المخضرم الدولي التشيلي أرتورو فيدال، المنضم أخيراً إلى فلامنجو البرازيلي، بعدما أمضى قرابة 15 عاماً، متنقلاً بين الأندية الأوروبية، إن اختياره كان مدفوعاً بالرغبة في الفوز بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم المرادفة لدوري أبطال أوروبا.
وأشار فيدال «35 عاماً» خلال حفل تقديمه أمام الصحفيين إلى «إنها أمنيتي الأولى، أنا هنا في فلامنجو من أجل ذلك».
وأعلن فلامنجو، أشهر الأندية البرازيلية، رسمياً الأسبوع الماضي تعاقده مع لاعب الإنتر الإيطالي السابق.
من ناحيته، نشر فيدال في الأشهر الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً له مرتدياً قميص النادي باللونين الأحمر والأسود.
ويعيش فيدال «الحلم» الذي طالما راوده خلال مسيرته، وهو الذي وصف لحظة دخوله إلى أرض الملعب مرتدياً قميص فلامنجو على أنها «أسعد لحظة في مسيرتي».
ووضع فيدال الذي يشتهر بطباعه القاسية وتسريحة شعره الغريبة والوشوم على جسده، حداً لمسيرة في الملاعب الأوروبية استمرت لمدة 15 عاماً، توجها بإحرازه 9 ألقاب محلية، مع كل من يوفنتوس والإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.
وأمل فيدال أن «يتأقلم بأسرع ما يمكن» مع فريقه الجديد، مشيراً بشكل خاص إلى طريقته في اللعب «دائماً عند الحد الأقصى، ولكن مع احترام المنافس»، وقال: أتمنى ألا تحصل أي مشكلة أو طرد أو ما شابه.
وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي «2005-2007»، قبل الاحتراف في «القارة العجوز» مع أندية باير ليفركوزن «2007-2011»، وبايرن ميونيخ «2015-2018»، ويوفنتوس «2011-2015»، والإنتر «منذ 2020»، وبرشلونة «2018-2020».
ويحتل فلامنجو حالياً المركز السابع في الدوري البرازيلي، متأخراً بفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مينيرو المتصدر، ومن المقرر أن يخوض لاعبو المدرب دوريفال جونيور ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد كورينثيانز من ساو باولو في أغسطس المقبل.
وبلغ فلامنجو نهائي المسابقة القارية مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة، ليتوج عام 2019 قبل أن يخسر نهائي العام الماضي.

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أرتورو فيدال
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