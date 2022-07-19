البقالي يجمع بين «العالمي» والأولمبي»



يوجين (أ ف ب)

أضاف العداء المغربي سفيان البقالي، اللقب العالمي إلى الأولمبي، عندما توج بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، في النسخة الثامنة عشرة، من بطولة العالم لألعاب القوى، في مدينة يوجين الأميركية، منهياً الهيمنة الكينية على المسافة.

وبعدما كان فعلها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980، أكد البقالي «26 عاماً» مرة أخرى أنه «ملك» السباق، واضعاً حداً لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاماً.

وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقيقة، متقدماً على وصيفه في الألعاب الأولمبية الإثيوبي لاميشا جيرما «8.26:01 دقيقة»، والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 «8.27:92 دقيقة».

وخاض البقالي السباق بذكاء كبير، وترك المبادرة لكوكبة من ستة عدائين، وانتظر الـ200 متر الأخيرة، لينطلق بسرعة كبيرة، متفوقاً على جيرما وصيف بطل النسخة الأخيرة.

ونجح البقالي في تحقيق ما فشل فيه في النسختين الأخيرتين، عندما نال الفضية في لندن 2017، والبرونزية في الدوحة 2019.

وهي الذهبية الأولى للمغرب، منذ تتويج جواد غريب في ماراثون «نسخة 2005» في هلسنكي، والحادية عشرة في تاريخ مشاركاته العالمي.

كما هي الذهبية الثالثة للعرب في سباق 3 آلاف متر موانع، بعد تتويج القطري سيف سعيد شاهين في باريس 2003، وهلسنكي 2005، والأولى للمغرب في المسافة، بعدما نال علي الزين فضية 2001 في إدمونتون وبرونزية 1999 في إشبيلية.

وقال البقالي: تتويجي يعود إلى عمل قوي ومتواصل منذ سنين، بعد تتويجي في الألعاب الأولمبية، كنت عازما على المجيء إلى يوجين من أجل التتويج باللقب العالمي، ونجحت في ذلك.