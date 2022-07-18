الجو جيتسو يعود بـ«إنجاز يتخطى الحدود»

علي معالي (دبي)

بعد تحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات، عادت بعثة المنتخب الوطني للجو جيتسو إلى أرض الوطن بعد المشاركة الاستثنائية وتشريف الدولة في منافسات بطولة الألعاب العالمية، التي أُقيمت في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري، وحصولهم على خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

كان في مقدمة مستقبلي بعثة منتخبنا الوطني للجو جيتسو لحظة وصولها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الجو جيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، ومن ضمنهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، والهلال الأحمر الإماراتي، والرؤية العالمية للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وضمت بعثة المنتخب الوطني للجو جيتسو إلى الألعاب العالمية كلاً من: فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو «رئيس البعثة»، والمدير الفني لمنتخب الرجال رامون ليموس، ومدربة منتخب السيدات بوليانا لاجو، واللاعبين بلقيس عبدالله، وشما الكلباني، ومحمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي.

وأهدى نجومنا الميداليات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ، وشعب الإمارات، وكل الرياضيين وعشاق ومحبي لعبة الجو جيتسو، وتعاهدوا على استمرار التألق. وأصبح فيصل الكتبي أهم رياضي إماراتي عبر التاريخ شارك في تلك الدورة بالنسختين العاشرة والحادية عشرة، حيث حصد ذهبية وزن 94 كجم، وفضية الوزن المفتوح في نسخة بولندا 2017، وذهبية وزن 85 كجم وذهبية المفتوح في نسخة 2022، علماً بأن جو جيتسو الإمارات لم يشارك إلا في النسختين، كما يحسب للبطلة الصاعدة الإماراتية شما الكلباني ابنة الـ 19 عاماً أنها أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز الفريد في رياضة قتالية على هذا المستوى العالمي.

ثاني الزيودي: منظومة عمل متكاملة وراء تحقيق النجاح

هنّأ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الأبطال على الإنجاز العظيم، وأكد أن السر وراء نجاح جو جيتسو الإمارات في تحقيق الألقاب العالمية يكمن في وجود رؤية حكيمة وتخطيط استراتيجي مستدام ودعم كبير من القيادة الرشيدة للارتقاء بالرياضة، ويقوم على تنفيذ هذه الرؤية اتحاد رياضي يعمل بروح الفريق الواحد ويبذل مساعي جبارة لتحويل المستحيل إلى واقع ملموس.

وأضاف: رياضة الجو جيتسو الإماراتية قدمت نموذجاً يحتذى به كمنظومة عمل متكاملة تضم الاتحاد وشركاءه والمجتمع بكل أطيافه، وهنأ معاليه الأبطال، قائلاً: أنتم تمثلون القدوة للأجيال القادمة والطامحة للمجد، وموعدنا وإياكم دائماً مع الإنجازات.

الظاهري: دعم «القيادة الرشيدة» خلف كل إنجاز عظيم

وصف محمد سالم الظاهري مشهد استقبال أبطال المنتخب الوطني العائد إلى الدولة بأنه يمثل فرحة لوطن الإنجازات الذي اعتاد أبناؤه تشريفه وتمثيله خير تمثيل في جميع المحافل والبطولات العالمية.

وقال: حدث تاريخي جديد يسطره صقور الجو جيتسو، ويواكب طموحات وأحلام شعب وقيادة دولة الإمارات ويتناسب مع ريادتها العالمية على صعيد رياضة الجو جيتسو.

وأضاف الظاهري: يقف وراء كل إنجاز عظيم ومكسب استراتيجي لرياضة دولتنا، دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات وإمكانات أبنائها وبناتها الاستثنائية وعزيمتهم الصلبة التي لا تعرف الاستسلام، ولا أدل على ذلك من نجاح صقور الجو جيتسو في اقتناص 5 ميداليات ملونة في هذا الحدث العالمي الكبير الذي كان زاخراً بالأبطال من كل دول العالم، إلا أن العزيمة والإصرار اللذين تحلّى بهما أبناؤنا، قادتاهما إلى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المشّرف الذي ينضم إلى مجموعة أخرى من إنجازات الوطن التي دخلت به التاريخ من أوسع الأبواب.

وتابع الظاهري: أبطالنا في ساحات الجو جيتسو باتوا يمثلون رقماً صعباً، والأهم من ذلك أنهم وفي كل مشاركة عالمية وقارية، يحرصون على تمثيل الوطن بالصورة المنشودة، ورفع علم الدولة وعزف السلام الوطني على منصات التتويج، وما أروع هذا المشهد الذي تكرر في بطولة الألعاب العالمية الذي ينمي لدينا مشاعر الفخر والاعتزاز.

وقال: أود أن أهنئ جميع الأبطال من لاعبين ومدربين وفنيين، وعلى رأسهم فيصل الكتبي، أيقونة الجو جيتسو الإماراتي، ومثال اللاعب النموذجي ذي الأخلاق السامية والتواضع والحريص على نقل تجربته العظيمة على البساط إلى جميع زملائه في المنتخب.

وأشاد الظاهري باستراتيجية الاتحاد ورؤيته لمستقبل الرياضة، برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والتي تستند بشكل أساسي على استدامة إنتاج الأبطال والبطلات والأجيال القادرة على ترسيخ مكانة الدولة الرائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية، مؤكداً أن المستقبل يدعونا إلى الكثير من التفاؤل بتحقيق المزيد من الأمجاد والإنجازات، حيث نمتلك جميع مقومات التفوق والريادة. وأشاد الظاهري بجهود وسائل الإعلام شركاء الاتحاد في الإنجازات، والحريصة على نقل الصورة من أرض الواقع إلى جميع دول العالم.

فيصل الكتبي: نعيش لحظات تاريخية

عبّر فيصل الكتبي أيقونة الجو جيتسو الإماراتي وصاحب الإنجاز الأعظم في تاريخ جو جيتسو الإمارات عن سعادته البالغة بهذا الاستقبال المهيب الذي حضره أبرز مسؤولي القطاع الرياضي على مستوى الدولة ومسؤولي اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وكبار الشخصيات، معتبراً أنها لحظات فرح ستخلد في الذاكرة. وأهدى الكتبي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، الداعم الأول للرياضة والرياضيين وإلى شعب الإمارات وإلى فريق عمل اتحاد الإمارات للجو جيتسو ورئيسه عبد المنعم الهاشمي. وأكّد الكتبي أن الإنجاز الذي تحقق في برمنجهام كان نتيجة للعمل المتواصل لخمس سنوات وتحديداً بعد تحقيق ميدالية وارسو عام 2017.

إشادة بتألق نجومنا ووعد بالمزيد

قال الدكتور مروان علي الكعبي المدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: نشعر بسعادة كبيرة لهذا الإنجاز الطيب لأبطال الجو جيتسو ورفعهم علم الدولة في أكبر البطولات، ونتقدم لاتحاد الإمارات بجزيل الشكر على جهوده الكبيرة وتعاونه اللافت مع جميع شركائه، مؤكداً أن «صحة» ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الصحي للاعبين وفعاليات الاتحاد على حد سواء.

بدوره، تقدم عمر محمد كرمستجي نائب الرئيس للخدمات العامة لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالتهنئة للمنتخب الوطني للجو جيتسو، وبارك إنجازه التاريخي في الألعاب العالمية. وقال إن شركة أدنوك شريك استراتيجي دائم للاتحاد في كل بطولاته وفعالياته، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة التي لا تعرف إلا لغة النجاح. وأضاف أن أساس نجاح الجو جيتسو يرتكز على دعم القيادة الرشيدة والتعاون الرائع بين المؤسسات الحكومية.

حدث استثنائي

قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو، إن استقبال أبطال الإمارات، هو حدث استثنائي بكل المقاييس، فهؤلاء الأبطال شرّفوا الوطن ومثلوه على الوجه الذي يليق بهم ويليق بجو جيتسو الإمارات.

وأضاف المرزوقي: نحن اليوم لا نحتفل بإنجاز وتتويج عادي، فأبطالنا نجحوا في تحقيق خمس ميداليات تاريخية خلال حدث من الأضخم على مستوى والعالم، كما أن هذا الفخر هو الأكبر في تاريخ رياضة الجو جيتسو الإماراتية، وهو الحافز الأكبر لنا لمواصلة عهد جديد من الإنجازات.

ليموس: نتيجة «الإعداد الجيد»

أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجو جيتسو، أن نجاح اللاعبين في بطولة الألعاب العالمية كان نتيجة الإعداد الجيد والدخول في أجواء المنافسات منذ وقت مبكر، مؤكداً أن عقلية الفوز التي تسلّح بها اللاعبون ساعدتهم في التفوق على البساط.

وأضاف ليموس، أن إنجاز الألعاب العالمية سيبقى عالقاً في الوجدان، وسيكون ملهماً في التخطيط لما هو قادم من بطولات.

وقالت بوليانا لاجو مدربة المنتخب للسيدات: الإنجاز لم يكن مفاجئاً لنا بالنظر إلى استعداداتنا التي غطّت أدّق التفاصيل الفنية والذهنية والنفسية، لقد شاركنا بلاعبتين وحققنا ميداليتين في إحدى أهم البطولات، ونحرص في البطولات القادمة على زيادة التمثيل النسائي؛ لأننا في الإمارات نمتلك جيلاً ذهبياً من اللاعبات القادرات على المنافسة عالمياً.

«الرؤية العالمية» تكافئ الأبطال

في مبادرة رائعة، أعلنت شركة الرؤية العالمية للاستثمار (I. V. I) أنها تقديراً للإنجاز العظيم الذي حققه لاعبو المنتخب الوطني للجو جيتسو، تم تخصيص مكافأة مالية رمزية للأبطال من الشركة بواقع 50 ألف درهم لصاحب الميدالية الذهبية، و30 ألف درهم لصاحب الميدالية الفضية، و20 ألف درهم لصاحبة الميدالية البرونزية، وأن هذه الخطوة مبادرة بسيطة تعبر عن تقدير الشركة لمن أسعد شعب الإمارات والقيادة الرشيدة.