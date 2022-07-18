1.5 مليون درهم للفائزين بـ«جائزة فاطمة بنت مبارك» لرياضة المرأة

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن قيمة الجوائز الإجمالية لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم.

وتم الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة وتستمر باستقبال الطلبات حتى 8 أغسطس المقبل.

والجائزة هي الأولى من نوعها في المنطقة والوطن العربي، وتهدف لتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات المرأة في مسيرتها الرياضية وتقدير دورها الملهم للأجيال والمحفز نحو التفوق والتقدم بكافة المحافل الرياضية القارية والدولية.

وتأتي الجائزة في إطار جهود الأكاديمية الدائمة لدعم مكانة المرأة الإماراتية والعربية، والمساهمة بصناعة مبادرة سنوية تنافسية لاستقطاب المواهب الرياضية على الصعيدين المحلي والعربي والعمل على تثمين عطاءاتهن في ساحات وميادين التنافس الرياضية.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وحرصها الكبير على إضافة فئات جديدة وزيادة قيمة الجوائز الفردية والمؤسسات الرياضية.