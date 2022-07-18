الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«أبيض الشباب» إلى أبها للمشاركة في كأس العرب
«أبيض الشباب» إلى أبها للمشاركة في كأس العرب
18 يوليو 2022 18:15

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003» اليوم إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022 بمشاركة 18 منتخباً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.
وضمت القائمة النهائية لمنتخبنا 23 لاعباً هم: حمد عارف، محمد خليل، خميس أحمد، هزاع سبيت، زايد عبدالله، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، نواف جاسم، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، سيف خالد، علي عبدالعزيز، مبارك سالم، عبدالله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبدالله بدر، أحمد ناصر.
ويفتتح «أبيض الشباب» مشاركته في البطولة «الأربعاء»، حين يواجه منتخب الأردن الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب نادي ضمك، فيما يلتقي مع منتخب اليمن يوم 26 يوليو الجاري في ذات الملعب والتوقيت.
ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي المقرر له يوم 31 يوليو.
الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني أتم استعداداته للبطولة بمعسكر خارجي في المملكة المغربية خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الماضي.
 

منتخب الشباب
أبيض الشباب
أبها
السعودية
كأس العرب
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©