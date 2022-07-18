«أبيض الشباب» إلى أبها للمشاركة في كأس العرب

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003» اليوم إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022 بمشاركة 18 منتخباً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.

وضمت القائمة النهائية لمنتخبنا 23 لاعباً هم: حمد عارف، محمد خليل، خميس أحمد، هزاع سبيت، زايد عبدالله، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، نواف جاسم، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، سيف خالد، علي عبدالعزيز، مبارك سالم، عبدالله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبدالله بدر، أحمد ناصر.

ويفتتح «أبيض الشباب» مشاركته في البطولة «الأربعاء»، حين يواجه منتخب الأردن الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب نادي ضمك، فيما يلتقي مع منتخب اليمن يوم 26 يوليو الجاري في ذات الملعب والتوقيت.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي المقرر له يوم 31 يوليو.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني أتم استعداداته للبطولة بمعسكر خارجي في المملكة المغربية خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الماضي.

