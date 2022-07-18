بوبات سيمار مدرباً لإسطبلات زعبيل

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تعيين بوبات سيمار مدرباً رسمياً بإسطبلات زعبيل، وذلك بعد نجاح باهر في الموسم الماضي (2021-2022) حققت خيوله فيه الفوز 47 مرة.

ولدى بوبات سيمار البالغ من العمر 45 عاماً، رصيد وافر من الخبرة تؤهله للقيام بدوره كمدرب للإسطبلات العريقة، وهو في الأصل قادم من الهند، وتدرب في الولايات المتحدة الأميركية في إسطبلات تيلر ميد، كما عمل مساعداً للمدرب بوب بافرت الفائز بكأس دبي العالمي عدة مرات.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: نبارك لبوبات سيمار اختياره مدرباً في اسطبلات زعبيل، إحدى أعرق وأروع الاسطبلات في دبي ولها تاريخ رصين في تخريج خيول بارزة وأسماء لامعة أثرت الساحة المحلية للسباقات، ويحظى سيمار بخبرة عالمية وممارسة محلية على مدى عقدين، وبالتالي يمتلك الأهلية لاستدامة سجل الاسطبل والاضافية إليه في السنوات المقبلة.

ومن جانبه قال بوبات سيمار: يشرفني أن أكون مدرباً باسطبلات زعبيل، حيث عملت بها لما يقرب من 20 عاماً، وأتطلع للموسم القادم ولدينا فريق رائع يدعمنا، وملاك مميزون استثمروا في أفضل سلالات الخيول حول العالم، ويشرفني بهذه المناسبة التقدم بالشكر لنادي دبي لسباق الخيل لإتاحة هذه الفرصة التي اعتبرها فرصة الحياة لقيادة فريق الاسطبل في هذا الاسطبلات العريقة في دبي، وفي توقيت يشهد مستويات أعلى من التنافسية في سباقات الدولة، وآمل أن يكون الاسطبل عند حسن الظن.

سيمار الفائز ببطولة المدربين في موسمه الأول كمدرب خلال الموسم المحلي الماضي 2021-2022، والفائز أيضاً بأول سباق له من الفئة الأولى مع "سويتزرلاند" بشعار الشيخ راشد بن حميد النعيمي في سباق دبي جولدن شاهين بأمسية كأس دبي العالمي، أسرج أيضاً أول مشارك له بسباق كنتاكي ديربي عندما دفع بالجواد "صمر إز تومورو" إلى مضمار شرشل داونز بعد حصوله على المركز الثاني في سباق داربي الإمارات للفئة الثانية بمضمار ميدان.

ويضم طاقم بوبات سيمار باسطبلات زعبيل، وهي إحدى أكبر وأروع اسطبلات الخيل في دبي، مساعدين ذوي خبرات كبيرة، من بينهم زوجته كارولين وهي عضو أساسي في فريق العمل، والفارس تاج أوشيه الفائز ببطولة الفرسان بالإمارات في عشرة مواسم، ومن المتوقع أن يكون فارساً رئيسياً لاسطبلات زعبيل بالموسم المقبل.

وينطلق موسم سباقات الخيل بالإمارات 2022-2023 يوم الجمعة 28 أكتوبر المقبل بمضمار العين، وتنتقل السباقات لمضمار ميدان العالمي بعد اسبوع يوم الجمعة 4 نوفمبر، ويقام حفل كأس دبي العالمي الذي تبلغ جوائزه 30.5 مليون دولار يوم السبت 25 مارس 2023.