«الآسيوي» يستعيد ذكريات «الزعيم 2003»



دبي (الاتحاد)



مع اقتراب الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، والتي تنطلق بدور الـ 16 يوم 18 أغسطس المقبل، سلط الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على تاريخ البطولة، منذ انطلاقها بنظامها الجديد بداية من «نسخة 2003».

وفي الحلقة الأولى، ركز الموقع على بطولة موسم 2002-2003 التي تُوج العين بلقبها، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مشاركة 16 نادياً، تم توزيعها على 4 مجموعات، وتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي.

واستعرض الاتحاد الآسيوي مسيرة العين حتى اعتلاء منصة التتويج، وقال: احتل «الزعيم» قمة المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط ، من 3 مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من السد القطري والاستقلال الإيراني والهلال السعودي، وفي نصف النهائي، تقابل العين مع داليان شيدا، وتفوق عليه ذهاباً 4-2، في العين، بفضل أهداف أبوبكر سانجو «هدفين» ومحمد عمر ورامي يسلم، ولم يمنع فوز داليان 4-3 في «الإياب»، العين من الوصول إلى النهائي لمواجهة تيرو ساسانا التايلاندي، ورجحت كفة «الزعيم» بهدفي سالم جوهر ومحمد عمر ذهاباً، وفي لقاء الإياب في بانكوك، لم تمنع الخسارة بهدف، «البنفسج» من العودة إلى الإمارات حاملاً كأس النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.