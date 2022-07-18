«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا

دبي (الاتحاد)



اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا، على مدار أسبوعين، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي تُقام في العراق من 1 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وخاض «الأبيض الأولمبي» خلال فترة المعسكر عدداً من التجارب مع أندية صربية من مختلف الدرجات، قام خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا بتجربة جميع اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيق الخطط الفنية التي يعتمد عليها في المباريات الرسمية.

وضمت قائمة المنتخب في معسكر صربيا 26 لاعباً، هم: أحمد فوزي، أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، عبدالله الحمادي، نواف سالم «الجزيرة»، إسماعيل عمر، عبدالرحمن صالح «الوحدة»، بدر ناصر، خالد علي، سلطان علي، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، حمد فهد «الشارقة»، خالد سالم «خورفكان»، سلطان عمر «بني ياس»، عبدالعزيز داوود، محمد عبدالرحمن «النصر»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، منصور سعيد «العين»، ناصر سالم «الوصل»، وليد راشد، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، مايد علي «الرمس»، عبدالله أحمد «الظفرة».