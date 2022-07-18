جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»



علي معالي (دبي)



اختار الاتحاد الدولي للكاراتيه، الحكم الدولي جابر الزعابي لإدارة مباريات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في تركيا خلال أغسطس المقبل، وجاء ذلك بعد تألقه في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في برمنجهام الأميركية.

وأصبح الزعابي أول حكم في تاريخ الكاراتيه بالدولة، يدير مباريات في المحفل العالمي الكبير، وبدأ مشواره مع التحكيم بدأ منذ 12 عاماً، على المستوى المحلي والقاري والدولي، وله نجاحات عديدة تؤكد أن مجال حكامنا في اللعبة يسير بخطوات متميزة نحو الأفضل دائماً، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

ويشغل الزعابي إلى جانب أنه حكم دولي رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد، عضو لجنة حكام بالاتحاد الآسيوي، وشارك في إدارة 60 بطولة دولية، منها دوري عالمي وبطولات دولية وآسيوية، إضافة إلى 5 بطولات عالم، وقام بإدارة نهائي بطولة العالم الأخيرة التي جرت في دبي في كاتا والكومتيه «رجال وسيدات»، وأيضاً نهائي أصحاب الهمم بالبطولة نفسها، وأدار العديد من نهائيات بطولات آسيا والعرب.

وعن المشاركة في «الألعاب العالمية»، قال جابر الزعابي: حصلت على خبرات جديدة، وتواجد معي عدد من الحكام العرب وهم المصري هيثم فاروق والكويتي منصور سلطان والمغربي الزيتوني مطيوط.

وقال: مستوى التحكيم العربي متميز للغاية، ويشارك في إدارة النهائيات، وهو مؤشر جيد، وأرى أن مستقبل الحكم الإماراتي يسير في الطريق السليم، ولدينا عدد متميز من الحكام الدوليين وهم عبدالله عيسى ومحمود آل رحمة وأمينة دشتي وعقيل العوضي.

وأضاف: بعد النجاح في الألعاب العالمية، تم اختياري من جانب الاتحاد الدولي حكماً محايداً ضمن 7 آخرين لإدارة مباريات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وهي شهادة جديدة بتألق وارتفاع مستوى الحكم الإماراتي.

ووجه الزعابي الشكر إلى اللواء الرزوقي، وقال: لم يقصر معي مطلقاً في هذا المجال، حيث يدفعني دعمه إلى التألق وهذا من أسباب النجاح الذي أعيشه حالياً في مجال التحكيم.

وأعرب اللواء ناصر الرزوقي، عن سعادته بما وصل إليه التحكيم الإماراتي من مستوى مشرف على مستوى العالم، وهو مؤشر إيجابي لمستقبل اللعبة.