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ماكلروي يستعيد صدارة جولة «دي بي وورلد»
ماكلروي يستعيد صدارة جولة «دي بي وورلد»
18 يوليو 2022 14:15

 
دبي (الاتحاد)


استعاد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد للجولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليقطع خطوة إضافية لمحاولة الفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة في تاريخه، مع بداية العد التنازلي للبطولة الختامية الكبرى التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي خلال نوفمبر المقبل.
جاء تقدم ماكلروي إلى المركز الأول في جولة دي بي وورلد، بعدما كسب 627 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه إلى 2993.1 نقطة هذا الموسم، مستفيداً من حصوله على المركز الثالث، في بطولة بريطانيا المفتوحة بنسختها الـ 150، وهي الأقدم في تاريخ اللعبة، وانطلقت للمرة الأولى عام 1860، أي قبل 162 عاماً، وأقيمت 150 مرة خلال هذه السنوات الطويلة، ويحتضنها الملعب القديم في سانت أندروز في أسكتلندا، بجوائز مالية تبلغ 14 مليون دولار.
وسبق أن حقق ماكلروي لقب جولة دي بي وورلد ثلاث مرات في مسيرته، أعوام 2012 و2014 و2015، وهو يواجه «سوء طالع» هذا الموسم، رغم تصدره ترتيب الجولة، بعدما جاء بالمراكز العشر الأوائل 5 مرات، في سبع بطولات شارك فيها، وينتظر لقباً في البطولات المقبلة.
وحافظ النرويجي فكيتور هولاند على المركز الرابع في الترتيب الأسبوعي الصادر عن جولة دي بي وورلد للجولف، بعدما جاء رابعاً في بطولة بريطانيا المفتوحة، ليحقق 462 نقطة. ويرفع إجمالي نقاطه إلى 2415.2 نقطة.
وواصل الإنجليزي تومي فليتوود خطواته الإيجابية ليدخل قائمة «التوب 10»، بعدما انتزع المركز الرابع، مناصفة مع هوفلاند في بطولة بريطانيا المفتوحة، ليحصد 462 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 1571.5 نقطة في المركز التاسع.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.

الإمارات
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