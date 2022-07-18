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مدفيديف يحتفظ بصدارة التصنيف
مدفيديف يحتفظ بصدارة التصنيف
18 يوليو 2022 13:46

باريس (أ ف ب)
لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى في تصنيف اللاعبين المحترفين في كرة المضرب، حيث استمر الروسي دانييل مدفيديف في المركز الأول، متقدماً على الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني رافايل نادال.
وتقدم الأميركي ماكسيم كريسي 8 مراكز وبات في المرتبة 33، إثر تتويجه بباكورة ألقابه في دورة نيوبورت الأميركية، وهي أفضل مرتبة له في مسيرته.
وفي فئة السيدات، تحلق البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة بفارق شاسع عن الإستونية أنيت كونتافيت وتأتي اليونانية ماريا ساكّاري في المرتبة الثالثة، فيما بقيت التونسية أنس جابر في المركز الخامس.
وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييرا واحدا تمثل بصعود الأميركية جيسيكا بيجولا مرتبة واحدة إلى السابعة على حساب مواطنتها دانيال كولينز.
وتقدّمت الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة بدورة لوزان السويسرية 30 مركزاً وباتت رقم 55 عالمياً، في حين دخلت الأميركية برناردا بيرا نادي اللاعبات المئة الأوليات بعد تتويجها بدورة بودابست وأصبحت في المرتبة 81.
تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة
2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850
3- الإسباني رافايل نادال 6165
4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045
5- النروجي كاسبر رود 4890
6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845
7- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4770
8- الروسي أندري روبليف 3540
9- الكندي فيليكس أوجيه- ألياسيم 3445
10- الإيطالي يانيك سينر 3185


- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1- البولندية إيجا شفيونتيك 8336 نقطة
2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326
3- اليونانية ماريا سكّاري 4190
4- الإسبانية باولا بادوسا 4030
5- التونسية أُنس جابر 4010
6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267
7- الأميركية جيسيكا بيجولا 3087 (+1)
8- الأميركية دانيال كولينز 3022 (-1)
9- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 2886
10- البريطانية إيما رادوكانو 2717

مدفيديف
التنس
رافاييل نادال
أنس جابر
ألكسندر زفيريف
نوفاك ديوكوفيتش
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