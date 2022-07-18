«رسمي الخالدية» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)



حافظ الجواد «رسمي الخالدية» على لقب المحطة السويدية، والتتويج للعام الثاني على التوالي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في سادس المحطات التي أقيمت في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية، باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويعود الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية- بولندا للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ينحدر البطل المولود في عام 2017 من نسل الفحل العالمي «نايف الخالدية والفرس رجوى الخالدية بنت طويق»، إذ تمكن من تأكيد جدارته في المضامير السويدية من جديد، بعد أن استطاع من الحفاظ على لقب الكأس الغالية، وتكرار تفوقه في العام الماضي ببراعة أكبر، في ظل مشاركة 13 خيلاً تمثل نخبة متميزة من مرابط الخيول العربية في السويد وأوروبا، وذلك في السباق الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.



ونجح «رسمي الخالدية» بالانطلاقة القوية في منعطف النهاية، من جهة السور الداخلي، واستمر بتفوقه تحت إشراف المدرب يانوش كوزلويسكي، وقيادة الفارس بير أندرس جرابيرج، حتى نجح من الفوز، وحسم لقب السباق، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن فريدي باي «تي أم فريد تكساس × فايا هايبولايت بنت داحس»، بإشراف المالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف، وقيادة الفارس جاكوب يوهانسون الذي استمر بالمطاردة، وحاول كسر التقدم وتغيير وجهة اللقب لمصلحته، غير أن «رسمي الخالدية» استمر بثباته وعزمه إلى نهاية السباق، ونجح بقطع مسافة السباق بزمن 1:59:06 دقيقة، كما حل في المرتبة الثالثة أيمن

«جنرال × باسيلك دي إليوس»، وصيف محطة السويد العام الماضي، للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وإشراف المدرب ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز.

وفي ختام السباق، قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل «رسمي الخالدية» وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس، بحضور هابرت كولسيزا مدير عام إسطبلات الخالدية - بولندا.

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بمواصلة نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، في ظل التفوق الكبير الذي حققه سباق المحطة السويدية المقام، ضمن «الديربي» السويدي العريق، وشهد مشاركة متميزة من نخبة الملاك ومرابط الخيل العربي، إلى جانب الاهتمام الإعلامي الواسع».

وأضاف: «دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورؤيته التطويرية لسلسلة السباقات، أثمرت عن نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم، في ظل زيادة أعداد السباقات وتنوع الدول والمضامير، بغاية الوصول إلى أسرة الخيل العربي حول العالم، ودعم متطلبات رعايتهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، والاهتمام برفعة الخيل العربي، وهو الأمر الذي نلمسه بالترحيب الكبير والأصداء الواسعة التي تتركها كل محطة لدى الملاك والمربين.

وتقدم فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات إلى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مالك إسطبلات الخالدية بمناسبة الفوز وحفاظ الجواد رسمي الخالدية على لقب محطة السويد للعام الثاني على التوالي.