الشارقة يشارك في «عالمية الدراجات المائية»



الشارقة (الاتحاد)



يشارك الشارقة في بطولة العالم للدراجات المائية التي تقام من 19 إلى 24 يوليو الجاري، وهي الجولة الأولى التي تقام في ضيافة بولندا ضمن سلسلة ثلاث جولات.

ويمثل الشارقة مانع حبيب المرزوقي في فئة الماراثون و«اميجر»، وخالد المازمي في فئة «برو أوبن 1100»، وعامر حوير في فئة جالس محترفين.

وتمنى أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية رئيس البعثة، التوفيق والتميز للفريق خلال المشاركة، مؤكداً ثقته في إمكانيات وقدرات أعضاء الفريق، وتحقيقه كل الأهداف التي يعمل من أجلها النادي، خلال المشاركات الدولية والعالمية المقبلة.