منتخب «الكرة الإلكترونية» يستعد للمونديال في الدنمارك

دبي (الاتحاد)

بالتعاون بين اتحاد الكرة واتحاد الرياضات الإلكترونية، يستعد منتخب كرة القدم الإلكترونية للسفر بعد غدٍ «الأربعاء» إلى معسكره الخارجي في الدنمارك، استعداداً للمشاركة في المونديال العالمي الذي تستضيفه العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، التي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويُشارك في البطولة العالمية 24 منتخباً، بعد تصفيات شهدت مشاركة 84 منتخباً، بزيادة بلغت 40% بالمقارنة بعدد المنتخبات الوطنية التي شاركت في تصفيات النسخة الأولى.

ويُمثل منتخب الإمارات في بطولة كأس العالم، ثلاثة لاعبين، وهم أحمد السويدي وسالم الحمادي وعلي الحمادي، ومحمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

وكانت آلية قرعة البطولة، التي أجريت يوم 4 يوليو الماضي قد وزّعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية مع منتخبات ألمانيا، بيرو، فرنسا، اليابان والسويد.

وتُقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دورين، وذلك خلال يومي 27 و28 يوليو، على أن يتأهل أول كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل للنسخة الثانية من المونديال العالمي لكرة القدم الإلكترونية للمرة الأولى في تاريخه، بعد صدارته لمجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا في التصفيات التي أقيمت على ثلاث مراحل، خلال الفترة من شهر ديسمبر 2021 إلى شهر يونيو 2022.