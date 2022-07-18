«الملك» إلى معسكر النمسا بـ 24 لاعباً

علي معالي (الشارقة)

يبدأ فريق الشارقة لكرة القدم تدريباته غداً «الثلاثاء»، في معسكره الأوروبي بالنمسا استعداداً للموسم الجديد، بمشاركة 24 لاعباً غادروا البلاد اليوم، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وذلك في مدينة جراتس، وهي ثاني أكبر المدن في النمسا بعد العاصمة فيينا، وهي المركز الإداري لولاية ستيريا بجنوب شرقي البلاد.

يتواجد في المعسكر جميع اللاعبين الأجانب وهم الرباعي كايو لوكاس وبرنارد دوارتي وبن مالانجو وشوكوروف، الذي انتظم في المران منذ يومين قبل الرحيل إلى المعسكر الخارجي، وكذلك بقية الأجانب لوان بيريرا وميلوني وجوستافو وأبوبكر كمارا، وسوف يلتحق بالفريق في معسكره اللاعب الشاب حمد فهد بعد الانتهاء من مهمته مع المنتخب.

وكان الفريق قد بدأ المرحلة الأولى من الإعداد للموسم يوم 4 من الشهر الجاري بالفحص الطبي، ومع انطلاقة مرحلة المعسكر الخارجي يكون الفريق قد بدأ النقطة الأهم في ترتيب الأوراق للموسم الجديد، الذي يبحث فيه كوزمين عن كيفية عودة «الملك» لتحقيق البطولات وليس مجرد المنافسة على المراكز الأولى.

ويستمر معسكر الشارقة في النمسا حتى 17 من الشهر المقبل، يتخللها ما بين 4 إلى 6 مباريات متدرجة المستوى، وسيكون المعسكر على مرحلتين، كل واحدة منها مدتها 14 يوماً، وتحتضن مدينة باد وولترسدورف جنوب العاصمة النمساوية فيينا، الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، وستبدأ في 18 يوليو حتى الأول من أغسطس ويخوض خلال الفترة 3 مباريات ودية.

وتبدأ المرحلة التالية من تحضيرات الفريق للموسم الجديد في الرابع من أغسطس، والذي سينتقل فيه الفريق إلى مدينة باد لو بيرسدورف، حيث يتواصل البرنامج التدريبي مع أداء ثلاثة مباريات ودية أخرى لتختتم فترة المعسكر الخارجي يوم 17 أغسطس.

وكانت الفترة السابقة في مران الفريق بالشارقة تعتمد على رفع معدل اللياقة البدنية من خلال تدريبات يومية يوماً على فترة واحدة، والآخر على فترتين.