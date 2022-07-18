«بيب» يرى أن سيلفا «خط أحمر»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



جدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رفضه، التفريط في نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، ويرغب بشدة في الاحتفاظ به لموسم آخر على الأقل.

وكان سيلفا هدفاً لبرشلونة منذ بداية الصيف، إذ يرى النادي «الكتالوني»، أنه البديل الأمثل لنجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الذي ربما يرحل قريباً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «الميرور»، أن جوارديولا يعتبر سيلفا عنصراً لا غنى عنه، في تشكيلة فريقه، ويتمنى استمراره مع السيتي في الموسم الجديد، وحتى «صيف 2023» على الأقل. وكان سيلفا قريباً من الانتقال إلى «البارسا قبل عام، ولكن الصفقة فشلت وقتها بسبب مشكلات برشلونة المادية.

وترددت أنباء في بداية هذا الصيف، مفادها أن «الكتالوني» على استعداد لدفع 80 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات النجم البرتغالي الدولي، غير أن إدارة السيتي والمدير الفني جوارديولا رفضا العرض، وأكدا تمسكهما باستمرار اللاعب في ملعب «الاتحاد».

ولم يهدأ برشلونة ويواصل محاولاته، خاصة بعد أن فرغ من التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولهذا لم يتوقف عن التفكير في الحصول على خدمات «البرتغالي الموهوب».

يذكرأن برناردو سيلفا الذي يكمل يوم 10 أغسطس المقبل 28 عاماً، بدأ مسيرته الاحترافية في بنفيكا البرتغالي «2013-2015»، وأعير لموناكو الفرنسي في موسم 2014-2015، ثم انتقل رسمياً إلى النادي الفرنسي حتى 2017، وفي صيف نفس العام انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وما زال يلعب له حتى الآن.

ولعب سيلفا لمنتخبي الشباب تحت 19و21، من 2013 إلى 2015، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2015، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا، و«يورو 2020».