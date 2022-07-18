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مستقبل كوندي «غامض»!
مستقبل كوندي «غامض»!
18 يوليو 2022 11:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تحوم الشكوك حول مستقبل المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية الإسباني، رغم أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين اللاعب وناديه الأندلسي على بيعه خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، ولكن ليس هناك أي اتفاق حتى الآن على الجهة التي يقصدها، وما إذا كنت داخل إسبانيا أو خارجها، أو موعد هذا الرحيل، ولا المقابل المادي «النهائي» الذي يرتضيه إشبيلية مقابل الاستغناء عن خدمات الدولي الفرنسي. 

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن هذه الأمور ما زالت موضع مناقشات داخل أروقة النادي الأندلسي.
وكان اسم كوندي تردد مؤخراً في مانشستر سيتي، على أساس أن يحل محل المدافع ناتان آكي الذي كان معروضاً للبيع، إلا أن المدافع استقر أخيراً في «السيتي»، وبالتالي لا يوجد مبرر لمواصلة الجهود من أجل ضمه، إذ لم يعد بيب جوارديولا المدير الفني بحاجة إلى بديل له.
ومن جانبها، ذكرت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن تشيلسي عاد ليطرق باب إشبيلية، من أجل الحصول على خدمات كوندي، في ظل العجز الشديد في خط دفاع «البلوز»، بعد رحيل الألماني أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد، ورحيل الدانماركي أندرياس كريستينسن إلى برشلونة، واحتمال رحيل المدافعين الإسبانيين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو إلى «البارسا» أيضاً، غير أن لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.
أما برشلونة الذي أنهى بنجاح صفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، يبدو أنه قرر التركيز على الفوز بالمدافع الفرنسي، وعرض «الكتالوني» مبلغ 45 مليون يورو، بالإضافة إلى اللاعب «ممفيس ديباي» الذي يسعى «البارسا» للتخلص منه، وإن كان المهاجم الهولندي ليس متحمساً لفكرة اللعب للنادي الأندلسي، ويفضل البقاء في «الكامب نو». 

ويتمسك إشبيلية بالحصول على 65 مليون يورو شاملة المتغيرات الأخرى، للموافقة على رحيل الدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده في «صيف 2024». 

وأكد مونشي المدير الرياضي لإشبيلية أن ناديه لم يدخل في أي اتصالات مباشرة مع النادي «الكتالوني»، ولكنه قال في الوقت نفسه إن النادي الأندلسي لن يقبل إدخال كوندي في صفقة تبادلية مع أي لاعب آخر، وإنه يريد ثمن الصفقة كاملاً «نقداً».
وهكذا يظل «الغموض» هو سيد الموقف بالنسبة للمدافع الفرنسي جول كوندي المولود في 12نوفمبر1998 بباريس «23عاماً»، والذي بدأ مسيرته الاحترافية في بوردو «2016-2019» ثم انتقل إلى إشبيلية في 2019، ولعب لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2021.

إشبيلية
مانشستر سيتي
برشلونة
بايرن ميونيخ
روبرت ليفاندوفسكي
تشيلسي
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