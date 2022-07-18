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قائدي وجشك يقتربان من اتحاد كلباء
قائدي وجشك يقتربان من اتحاد كلباء
18 يوليو 2022 11:17

 
فيصل النقبي (كلباء)


اقترب اتحاد كلباء من ضم مهدي قائدي وأحمد جشك بـ «نظام الإعارة» من شباب الأهلي، من أجل دعم الفريق خلال الموسم الجيد، على أن يكون الإعلان رسمياً خلال أيام، في حال التوصل بين الناديين إلى اتفاق نهائي على كافة التفاصيل.
وتأتي محاولة التعاقد مع قائدي بناء على توصية الإيراني فرهاد مجيدي مدرب «النمور». 
ويذكر أن جشك لعب لموسمين مع اتحاد كلباء، وقدم مستويات جيدة، ولفت الأنظار، بوصفه لاعبا مهما في المثلث الهجومي للفريق.
واقترب «النمور» أيضاً من التعاقد مع البرازيلي إيجور روسي مدافع الفيصلي السعودي.

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