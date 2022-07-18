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كريسي يصطاد «باكورة الألقاب»
كريسي يصطاد «باكورة الألقاب»
18 يوليو 2022 11:14

 
نيوبورت (أ ف ب) 

تُوج الأميركي ماكسيم كريسي، بلقبه الاحترافي الأول، بعد فوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك، في نهائي دورة نيوبورت الأميركية للتنس 2-6 و6-3 و7-6.
وعوض كريسي، الفرنسي الأصل الذي نافس بألوان بلده الأم حتى 2018، حين نال الجنسية الأميركية، ما حصل معه في وقت سابق من العام الحالي، عندما خرج خاسراً من أول مباراتين نهائيتين في مسيرته، أمام الإسباني رافايل نادال في دورة ملبورن، وأمام مواطنه تايلور فريتز في دورة إيستبورن.
واحتاج ابن الـ25 عاماً إلى ساعتين و23 دقيقة، لحسم مواجهته مع بوبليك المولود في روسيا، لكنه بدأ الدفاع عن ألوان كازاخستان عام 2016، حارماً الأخير من لقبه الثاني، بعد الذي أحرزه أوائل العام الحالي في دورة مونبلييه.
وخسر المصنف الـ 42 عالمياً، نهائي دورة نيوبورت للمرة الثانية، بعد عام 2019، حين وصل إلى المباراة النهائية الأولى له في دورات رابطة المحترفين «أيه تي بي»، قبل السقوط أمام الأميركي الآخر جون إيسنر.
ونتيجة فوزه بلقبه الاحترافي الأول، سيصعد كريسي من المركز الحادي والأربعين في تصنيف رابطة المحترفين الذي يصدر اليوم، إلى الثاني والثلاثين في أفضل ترتيب خلال مسيرته، فيما من المتوقع أن يصعد بوبليك إلى المركز التاسع والثلاثين.

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