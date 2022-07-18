4 دول تطلب تنظيم «آسيا 2023»



كوالالمبور (أ ف ب)

أبدت قطر المتوجة بلقب النسخة الأخيرة عام 2019، رغبتها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 التي كان من المفترض أن تقام في الصين، لكنها اعتذرت عن عدم استضافتها، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد القاري في موقعه الرسمي، أن أربعة اتحادات وطنية أعربت عن رغبتها باستضافة كأس آسيا 2023، هي قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا.

وقال في بيان «بعد الدعوة التي وجهها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 31 مايو 2022 لجميع الاتحادات الأعضاء، من أجل إبداء الاهتمام باستضافة بطولة المنتخبات الوطنية الأهم للرجال «في آسيا»، استجابت الأعضاء التالية في الاتحاد الآسيوي، بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده حتى 15 يوليو 2022، وأبدت اهتمامها بتقديم ملفات ترشحها لاستضافة البطولة: الاتحاد الأسترالي، الاتحاد الإندونيسي، الاتحاد الكوري، الاتحاد القطري».

وتابع «وفقاً لعملية تقديم ملفات الترشح، تم توزيع قوانين الترشح على الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي في 17 يونيو 2022، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح في 31 أغسطس 2022».

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية، بمشاركة 24 منتخباً من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، لكنها اعتذرت في منتصف مايو عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيراً إلى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو، قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر الحالي.

وأفاد الاتحاد القاري في بيانه «سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح، من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة المكونة من 24 منتخباً، من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 أكتوبر 2022».