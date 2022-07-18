دي ليخت «بافاري» مقابل 70 مليون يورو



برلين (أ ف ب)

توصل بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، في المواسم العشرة الأخيرة، لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل تخلي الأخير عن خدمات مدافعه الدولي الهولندي ماتَيّس دي ليخت، مقابل 70 مليون يورو، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الألمانية.

وقالت صحيفة «بيلد» وقناة «سبورت1» الألمانيتان: إن صفقة انتقال ابن الـ22 عاماً إلى البايرن، تتضمن 10 ملايين يورو إضافية، تمثل مكافآت يحصل عليها يوفنتوس، استناداً إلى بعض النتائج التي سيحققها مدافع أياكس السابق مع «عملاق بافاريا».

ويستخدم البايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس في «صيف 2019» من أياكس، بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وفي تصريح لصحيفة «بيلد» خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أقر المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان «صحيح أننا أجرينا مفاوضات مع يوفنتوس، دي ليخت لاعب مثير جداً للاهتمام».

ويسعى البايرن جاهداً لضم دي ليخت، من أجل تعويض رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم المنصرم إلى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.