الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دي ليخت «بافاري» مقابل 70 مليون يورو
دي ليخت «بافاري» مقابل 70 مليون يورو
18 يوليو 2022 11:08

 
برلين (أ ف ب) 

توصل بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، في المواسم العشرة الأخيرة، لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل تخلي الأخير عن خدمات مدافعه الدولي الهولندي ماتَيّس دي ليخت، مقابل 70 مليون يورو، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الألمانية.
وقالت صحيفة «بيلد» وقناة «سبورت1» الألمانيتان: إن صفقة انتقال ابن الـ22 عاماً إلى البايرن، تتضمن 10 ملايين يورو إضافية، تمثل مكافآت يحصل عليها يوفنتوس، استناداً إلى بعض النتائج التي سيحققها مدافع أياكس السابق مع «عملاق بافاريا».
ويستخدم البايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس في «صيف 2019» من أياكس، بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.
وفي تصريح لصحيفة «بيلد» خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أقر المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان «صحيح أننا أجرينا مفاوضات مع يوفنتوس، دي ليخت لاعب مثير جداً للاهتمام».
ويسعى البايرن جاهداً لضم دي ليخت، من أجل تعويض رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم المنصرم إلى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

 

بايرن ميونيخ
يوفنتوس
ماتيس دي ليخت
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©