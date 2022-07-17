«شرطة أبوظبي» إلى «عالمية الإطفاء»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة شرطة أبوظبي الرياضية إلى مدينة روتردام الهولندية، للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء، التي تُقام في الفترة من 22 إلى 31 يوليو الجاري.

وكان اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، اطلع على استعدادات وجاهزية المنتخب، ووقف على تسهيل جميع المتطلبات التي تسبق البطولة، لافتاً إلى إقامة معسكر تدريبي، تم من خلاله تفريغ اللاعبين المشاركين بعد تجهيزهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب.

وأوضح أن البطولة يشارك فيها 14 لاعباً يتنافسون عالمياً في 10 سباقات رياضية، تشمل السباحة، والدراجات الهوائية، والترايثلون، وألعاب القوى والملاكمة والتجديف الثابت ورفع الأثقال والكروس فت ونصف ماراثون «21 كم» والسباحة في البحر.

وأشاد مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، بدعم القيادة الشرطية للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة تهدف إلى نقل صورة متميزة لشرطة أبوظبي عالمياً، ومدى اهتمامها بالرياضة وتحفيز منتسبيها ودعم أبطالها الرياضيين، مؤكداً الحرص المستمر على الارتقاء بمنظومة الرياضة لتحقيق المزيد من الأرقام الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً. وقال العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، إن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد من تقييم الأداء وقياس الجاهزية للمشاركين، الذين سبق لهم تسجيل أرقام متميزة عالمياً، حيث تعتبر من أهم البطولات على مستوى العالم، معرباً عن أمله في أن تحقق شرطة أبوظبي نتائج متقدمة تحافظ على الإنجازات السابقة.