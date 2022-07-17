هالر يرفض «جلباب» هالاند

زيوريخ (د ب أ)

أكد المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، أنه لا يشعر بالضغط لدى وصوله لفريقه الجديد بروسيا دورتموند الألماني، لخلافة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي رحل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هالر «28 عاماً» على هامش المعسكر التدريبي لدورتموند في منتجع باد راكاز السويسري: لم آت إلى بروسيا دورتموند كخليفة لأي شخص، ولكن لأن الفريق يحتاج لكفاءتي.

ويعتبر هالر واحداً من بين ستة لاعبين تعاقد معهم دورتموند هذا الصيف، بهدف إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على لقب البوندسليجا، حيث توج باللقب في الأعوام العشرة الأخيرة.

وتعاقد دورتموند أيضاً مع نيكلاس زوله من بايرن ميونيخ، ونيكو شلوتربيك من فرايبورج، وكريم أديمي من ريد بول سالزبورج، وصالح أوزكان من كولون، وألكسندر ماير من يان ريجنسبورج.

ويأمل هالر أن يتأقلم سريعاً في صفوف فريقه الجديد، خاصة وأنه يمتلك خبرة سابقة في البوندسليجا، حصل عليها من خلال تجربته مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، قبل انتقاله إلى وستهام يونايتد الإنجليزي، ثم أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضح المهاجم الإيفواري: أعرف القليل عما يتوجب علي فعله، لم يكن الوضع هكذا عندما انتقلت إلى فرانكفورت ولم أكن أعرف أي شيء عن البوندسليجا أو الألمان.

وختم هالر بالقول: لدي قدر أكبر من الخبرة، أتمنى أن تكون كافية للنجاح.