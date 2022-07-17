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مانشستر يونايتد يقترب من مارتينيز
مانشستر يونايتد يقترب من مارتينيز
17 يوليو 2022 18:50

مانشستر (رويترز) 
توصل مانشستر يونايتد لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام مقابل 57.37 مليون يورو، مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة، وفقاً لإعلان من الناديين.
ومن المتوقع استكمال إجراءات الصفقة في الأيام المقبلة بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على تأشيرة العمل.
ولم يكشف يونايتد عن مدة التعاقد، لكن مارتينيز سيوقع عقداً لخمس سنوات، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.
وسيكون اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يستطيع أيضاً اللعب في خط الوسط، ثالث صفقة ليونايتد مع المدرب إيريك تن هاج وبعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.
وتولى تن هاج تدريب مارتينيز لثلاثة مواسم في أياكس بعد انتقال اللاعب إلى هولندا من ديفينسا خوستيسيا الأرجنتيني في مايو 2019. وخاض مارتينيز 118 مباراة مع العملاق الهولندي.
وكان يونايتد مهتماً بضم مدافع جديد بعد معاناته في الخط الخلفي الموسم الماضي، حيث استقبل 57 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف بين أول ستة فرق في الدوري، وأكثر بفارق 31 هدفاً من مانشستر سيتي البطل.
وسيبدأ يونايتد مشواره في الدوري على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس.

 

مانشستر يونايتد
أياكس
مانشستر سيتي
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