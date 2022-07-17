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الرياضي
ميلان يمدد عقد «إبرا»
ميلان يمدد عقد «إبرا»
17 يوليو 2022 17:02

 
ميلانو (د ب أ)


يستعد نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش «40 عاماً» لتمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لمدة عام واحد، حسبما أفادت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيموفيتش سيوقع على العقد الجديد غداً «الاثنين»، ولكن الإعلان الرسمي من النادي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت رغبة إبراهيموفيتش قبل ذلك هي الفوز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما تحقق في الموسم الماضي، حيث استعاد الفريق لقب المسابقة المحلية، بعد غياب عن منصة التتويج لعقد كامل.
وأجرى إبراهيموفيتش عملية في الركبة اليسرى خلال مايو الماضي، ولا يزال في مرحلة التعافي، ولكنه لا يزال يرغب في الاستمرار بالملاعب، ويرفض فكرة الاعتزال.

الدوري الإيطالي
ميلان
إبراهيموفيتش
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