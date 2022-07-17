أوليفر كان: الصبر مفتاح «صفقة دي ليخت»

ميونيخ(د ب أ)

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، عن اعتقاده بأن هناك حاجة إلى الصبر في صفقة انضمام ماتيس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد"، قال كان: لقد أجرينا محادثات وتبادلنا وجهات النظر.

وقال كان عن الهولندي الدولي إنه لاعب مثير للاهتمام جداً جداً وكذلك على مستوى عقليته أيضاً. ويجب الآن التمهل ومتابعة كيف ستتطور المسألة برمتها.

يشار إلى أنه تردد أن يوفنتوس طلب 90 مليون يورو لفسخ العقد مع دي ليخت «22 عاماً»، فيما يُفْتَرَض أن بايرن عرض دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت.

وأضاف كان: سنواصل الإبقاء على أعيننا مفتوحة بحيث يمكننا الرد في أي وقت، ولا ينبغي أن ننسى أنه طالما كان ثمن صفقة روبرت ليفاندوفسكي مرتفعاً للغاية، فإن ذلك يعطينا مزيداً من الإمكانيات لمواصلة العمل في سوق الانتقالات، وذلك في إشارة إلى احتمال ضم بايرن لاعبين آخرين.

وتردد أن ليفاندوفسكي «33 عاماً» سيرحل عن بايرن لينتقل إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو.