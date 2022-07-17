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«سان جيرمان» يستعد في اليابان
«سان جيرمان» يستعد في اليابان
17 يوليو 2022 15:48

طوكيو(أ ف ب) 

وصل باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم إلى اليابان، في جولة تشهد خوضه مباريات ضد ثلاثة فرق محلية، حيث يأمل مدربه الجديد كريستوف جالتييه في تحقيق بداية قوية مع العملاق الفرنسي.
ويلتقي سان جيرمان، الذي يضم الثلاثي الناري كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز وجامبا أوساكا، خلال فترة إقامته في اليابان على مدى 10 أيام، على أن يتوجه بطل فرنسا بعد ذلك إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسية في تل أبيب في 31 أغسطس.
سيقود جالتييه باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ وصوله من نيس لتولي المسؤولية خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال الصيف.
وقال جالتييه في مؤتمر صحفي في طوكيو أمام نحو 100 صحفي: لدينا ثلاث مباريات ضد منافسين جيدين للغاية.
وأضاف: كرة القدم اليابانية في مستوى عال جداً ولاعبوها يتمتعون بتقنية جيدة وسرعة جيدة. أتمنى أن تكون هذه المباريات تحضيرا جيدا لكأس الأبطال في تل أبيب".
أما ميسي فإاعتبر ان كرة القدم اليابانية "خطت بعض الخطوات الكبيرة إلى لأمام". وأضاف "إنهم منظمون للغاية وتنافسيون. لقد أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة من الناحية البدنية".
تضم صفوف سان جيرمان 25 لاعباً في اليابان، وقد هبط الفريق في مطار هانيدا في طوكيو قبل وقت قصير من منتصف النهار.

 

نيمار
مبابي
ميسي
باريس سان جيرمان
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