«أكويلا نيرا» بطل كأس الوثبة في رومانيا



أبوظبي (الاتحاد)



أكد الجواد «أكويلا نيرا» لجونيور سبيد، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة فالنتين إتاناسوف حُسن ترشيحه، حين حصد بجدارة سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم اليوم «الأحد» بمضمار بيليوستي، في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، بالإثارة والتشويق، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني، والجوكي كلوب الروماني، برعاية المهرجان.

وظل السباق متكافئاً بعد الانطلاقة من البوابات، حيث لم يكن الفارق بين المتصدر والجواد الأخير سوى طولين، وظل ينسج على هذا المنوال، حتى الوصول إلى آخر 200 متر، قبل أن ينطلق «أكويلا نيرا» إلى الصدارة، ليتفوق بفارق 3 أطوال، عن رفيق إسطبله «الوادي»، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة ألن أوربيك.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:55:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «البان» لإيفان ديمتريوف، بإشراف ايمين مهميد، وقيادة سيزاري سيزابولكس.

وأقيمت الفعالية في إطار «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وشهد السباق، وتوج الفائزين م. مهرة علي الشايع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدي رومانيا، وحضر الفعالية م. سالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى أوكرانيا، وعدد من الدبلوماسيين من السفارة.

وقالت مهرة الشايع: سعدنا بحضور مهرجان مهم لسباق الخيول، برعاية رسمية من دولة الإمارات، حيث شاركت في المهرجان العديد من الفرق الرومانية والأجنبية، حيث أقيمت 6 سباقات للخيول.

وكانت هذه الرعاية الرسمية من الإمارات في هذه الفعالية مساهمة مهمة في رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية في هذا المجال، كما جاءت هذه الرعاية الكريمة ثمرة للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولة ورومانيا، ودليل على المستوى الهام الذي وصلت اليه الدولة في هذا النوع من الرياضات في مجال الفروسية، وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات شاركت في هذه الفعالية في رومانيا أيضاً في دورتها عام 2019.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.