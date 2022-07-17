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كورونا ترفع عدد المنسحبين من «فرنسا للدراجات» إلى الرقم 8
كورونا ترفع عدد المنسحبين من «فرنسا للدراجات» إلى الرقم 8
17 يوليو 2022 14:55

باريس (رويترز)

انضم ماجنوس كورت نيلسن وسايمون كلارك إلى قائمة المنسحبين من سباق فرنسا للدراجات، بسب الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن قرر فريقاهما سحبهما من السباق اليوم الأحد.
وقال فريق إيزي بوست في بيان: "نهض ماجنوس كورت من النوم صباح اليوم مصابا بصداع وحمى وبعدها تبين إصابته بفيروس كورونا. لن يشارك في المرحلة 15 من السباق. وسيبقى تحت الملاحظة".
وكان الدنماركي كورت نيلسن فاز بالمرحلة العاشرة من السباق الشهير في ميجيف.
وعن متسابقه الأسترالي كلارك قال فريق إسرائيل بريمير تيك: بعد فحص روتيني أجراه الفريق جاءت وللأسف نتيجة سايمون كلارك إيجابية. لذفا فإنه لن يشارك في المرحلة 15 من السباق.
وكان كلارك فاز بالمرحلة الخامسة من السباق في أرنبرج.
وبخروج هذين المتسابقين يرتفع عدد المتسابقين المنسحبين من السباق بسبب كورونا إلى ثمانية.
وفي وقت سابق اليوم الأحد انسحب السلوفيني بريموش روجليتش وصيف بطل نسخة 2020 من السباق، للتعافي من الإصابات التي تعرض لها خلال حادث في الأسبوع الأول من السباق الحالي.

سباق فرنسا للدراجات
كورونا
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