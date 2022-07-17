«صيفنا سعادة» يدشن الفعاليات في عجمان

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في العاشرة من صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، الذي يستمر حتى 18 أغسطس القادم، متضمناً 5 محاور رئيسية وهي البرامج والفعاليات المجتمعية، والبرامج والفعاليات الدينية، والبرامج والفعاليات التطويرية، والبرامج والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

ويشهد حفل التدشين راعي الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشئون الإدارية والمالية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، إلى جانب الفئة المستهدفة من أبناء المجتمع من الأسر والشباب.

وتتنوع الفعاليات التي يتضمنها البرنامج الصيفي حيث تشمل برامج أسرية متنوعة، وورش تدريبية تفاعلية مباشرة، وبرامج تطويرية وإبداعية، ومسابقات علمية وتثقيفية، كما تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية مثل برامج اللياقة البدنية، والتايكواندو والسباحة.

وتهدف فعاليات «صيفنا سعادة» إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة وإدارة الذات والاستفادة من الوقت بإيجابية، وإشراك مختلف الفئات في بناء المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أبناء المجتمع في التعلم والتدريب، واستغلال أوقات فراغ الشباب عبر مختلف الفعاليات المعرفية والثقافية والرياضية والترفيهية، واكتشاف وتنمية مواهبهم في مجالات الإبداع والابتكار.

وتبدأ بعد حفل الافتتاح مباشرة الفعاليات المختلفة للبرنامج الصيفي حيث ينطلق برنامج اللياقة البدنية للسيدات في الصالة الرياضية للمؤسسة الاتحادية للشباب بعجمان من الساعة 10 إلى 11 صباحاً، ومن الساعة 4:30 إلى 5:30 مساءً من الإثنين إلى يوم الخميس، والبرنامج الترفيهي في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية من الساعة 5 إلى 7 مساءً من الإثنين إلى يوم الجمعة.

وتقام فعاليات برنامج الإعلامي الشامل وأيضاً برنامج الإعلامي الصغير في مركز عجمان للشباب يومياً من الساعة 5 إلى 8 مساءً، ومسابقة صيفنا سعادة الترفيهية في عجمان سيتي سنتر من الساعة 8 إلى 9 مساءً كل يوم سبت، كما ينطلق برنامج المبرمج الصغير في مركز عجمان إكس من الساعة 10 إلى 12 ظهراً، وبرنامج فني المستقبل في هيئة النقل يومياً من 8 إلى 11 صباحاً، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تنطلق تباعاً في الأيام المقبلة.