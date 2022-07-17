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«البركان» يدشن الإعداد لموسم الطموحات
«البركان» يدشن الإعداد لموسم الطموحات
17 يوليو 2022 14:18

رضا سليم (دبي)


دشن عجمان الإعداد للموسم الجديد، اليوم «الأحد»، ويسعى خلاله للظهور بمستوى أفضل من المركز السابع الذي حققه «البرتقالي» خلال الموسم الماضي، بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وأيضاً طموح المنافسة على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخضع جميع اللاعبين للفحص الطبي واختبارات اللياقة في اليوم الأول، طبقاً للبرنامج الذي وضعه الدكتور طارق محمد طبيب الفريق.
وطبقاً للجدول الزمني في الإعداد، يبدأ «البركان» تدريباته البدنية والفنية، في استاد راشد بن سعيد، حتى موعد السفر يوم 27 يوليو الجاري إلى صريبا للمعسكر الخارجي الذي يلعب خلاله عجمان عدداً من المباريات الودية، ويستمر المعسكر لمدة 18 يوماً، بعدها يعود الفريق إلى الدولة للتدريبات الداخلية مجدداً، واللعب عدد من المباريات الودية مع فرق الدوري الأول والمحترفين، حتى موعد انطلاقة الموسم الجديد، حيث يستهل «البركان» مشواره أمام العين بطل الدوري.
وينضم للتدريبات جميع اللاعبين، بما فيهم البحريني علي مدن آخر الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي، بالتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من نادي الرفاع البحريني، بعدما قدم موسماً متميزاً مع العروبة، وأيضاً حمد البلوشي لاعب الوسط، والقادم من الوصل في صفقة انتقال حر لمدة موسم قابلة للتمديد.
في الوقت الذي جددت إدارة النادي عقود 10 لاعبين ما بين مواطنين وأجانب، ولا زالت الإدارة تبحث عن صفقات جديدة، لأن الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح، للعب بجوار المغربي وليد أزارو، بينما اكتملت الصفوف على مستوى الدفاع والوسط.

دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
عجمان
صربيا
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