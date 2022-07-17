سيبايوس «بين نارين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم تأكيد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على أن النادي لن يعقد صفقات جديدة هذا الصيف، إلا أنه كان يقصد صفقات شراء، بينما لا يعترض على إبرام صفقات بيع لبعض اللاعبين الذين قد لا يحتاج إليهم في الموسم الجديد، أو لا يستطيع أن يعدهم بمنحهم دقائق كافية للعب.

ومن هؤلاء اللاعبين، داني سيبايوس متوسط الميدان الذي يشارك احتياطياً في أغلب الأحيان، وربما لدقائق معدودة، وأحياناً لا يلعب على الإطلاق.

سيبايوس أصبح «بين نارين»، فهو يريد الحصول على وقت كافٍ للعب، حتى يظهر ويتألق ويلفت نظر مواطنه لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب «الروخا» الإسباني، ولكنه في الوقت نفسه لا يضمن أن يمنحه أنشيلوتي تلك الفرصة، لأن لديه «زحمة» من لاعبي الوسط المخضرمين «لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو»، والشباب فالفيردي وإدوارد كامافينجا وتشواميني.

ورغم ذلك حاول أنشيلوتي إقناعه بالبقاء، مؤكداً له أن مشاركة الريال في 6 مسابقات «الليجا، والشامبيونزليج، والسوبر الأوروبي، والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية» وكأس ملك إسبانيا، قد يتيح له فرصة الحصول على دقائق أكثر من الموسم المنتهي، إلا أن سيبايوس همه الأول والأخير أن يفرض نفسه على منتخب بلاده، من أجل كأس العالم القادمة في نوفمبر 2022، وهذا يعني ضرورة مشاركته أساسياً بانتظام.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن البعض عرض على سيبايوس العودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس، حيث مسقط رأسه، إلا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه العودة، وهي أن الريال يطلب 10 ملايين يورو ثمناً له، وهذا مبلغ يفوق إمكانيات بيتيس، ما يعني أن هذا النجم الشاب قد يضطر إلى البقاء في «السانتياجو برنابيو» على غير رغبته.

وتردد مؤخراً أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في التعاقد معه، ولكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي لإدارة الريال.

يذكر أن دانيل سيبايوس فيرنانديز، وهذا اسمه بالكمال، الذي يكمل في 7 أغسطس المقبل 26 عاماً، بدأ مسيرته الاحترافية في ريال بيتيس نادي مدينته، واستمر فيه من 2014 إلى 2017، ثم انتقل إلى ريال مدريد الذي أعاره موسمين لأرسنال الإنجليزي، ثم عاد في بداية الموسم الماضي، إلا أنه لم يشارك كثيراً في المباريات، بسبب عدم الجاهزية والإصابة تارة، وتفضيل أنشيلوتي للاعبين آخرين عليه تارة أخرى.

ولعب سيبايوس لمنتخبات الشباب تحت 19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول، وشارك في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة عام 2019.