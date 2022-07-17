الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الإمبراطور» يواجه «العنابي» في الجولة الأولى للدوري للمرة الثالثة
«الإمبراطور» يواجه «العنابي» في الجولة الأولى للدوري للمرة الثالثة
17 يوليو 2022 14:30

علي معالي (دبي)
للمرة الثالثة يلتقي الوصل والوحدة في الجولة الأولى في تاريخ الاحتراف الذي انطلق موسم 2008-2009، وكانت البدايات خلال المباراتين السابقتين في مصلحة «الإمبراطور»، وبالتأكيد ستكون الموقعة الثالثة في الموسم الجديد 2022-2023 مثيرة، كما تعودنا في لقاءات الفريقين على التاريخ.
في موسم 2010-2011 كانت المواجهة الأولى بين الوصل والوحدة في عصر الاحتراف وانتهت يومها بفوز فهود زعبيل بهدفين نظيفين أمام أكثر من 8 آلاف متفرج على استاد الوصل.
وفي نفس الموسم في الدور الثاني رد «العنابي» على الأصفر بقسوة وقوة في الدور الثاني بالفوز برباعية نظيفة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وهو الموسم الذي توج فيه نادي الجزيرة بلقب الدوري، وجاء الوحدة في المركز الخامس والوصل سادساً بنفس الرصيد 31 نقطة.
وبعدها بـ 759 يوماً التقي الفريقان مجدداً في الجولة الأولى في موسم 2012- 2013، وكانت على استاد الوصل أيضا وانتهت بفوز الفهود 4- 1، وتعادلا في الدور الثاني بنفس الموسم 1-1، وفي ذلك الموسم توج العين بلقب الدوري، وحل الوحدة في المركز السابع والوصل في التاسع.

الوصل
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
دنيا
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
اليوم 14:57
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
محمد بن زايد
الإمارات
بدأ زيارة دولة إلى فرنسا.. رئيس الدولة يصل إلى قصر "ليزانفاليد".. ومراسم استقبال رسمية
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©