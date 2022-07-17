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توخيل ينتظر جالاجر!
توخيل ينتظر جالاجر!
17 يوليو 2022 13:57

لندن (رويترز)
قال توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي إن لاعب الوسط كونور جالاجر يمكن أن يصبح عنصراً حيوياً في صفوف النادي اللندني بعد أن أثبت اللاعب جدارته باللعب في تشكيلة الفريق الأول خلال مشاركته في الفوز 2-1 على نادي أميركا في لاس فيجاس ضمن الاستعداد للموسم الجديد أمس «السبت».
وشارك جالاجر الذي تألق خلال فترة إعارته إلى كريستال بالاس في الموسم الماضي لمدة 45 دقيقة في مباراة الأمس التي حسمها ميسون ماونت بهدف الفوز في الدقيقة 83.
وتقدم تشيلسي بهدف عن طريق تيمو فيرنر لكن زميله ريس جونز عادل النتيجة بهدف بطريق الخطأ في مرمى فريقه.
وبعد الفوز قال المدرب الألماني توخيل للصحفيين: «كونور يتدرب على أعلى مستوى فعلاً وهذا يؤكد أن قرار إعارته كان صائباً، لقد قطع خطوة هائلة في مسيرة تطوره في بالاس وأصبح لاعباً دولياً مع منتخب إنجلترا».
وأضاف توخيل: «كانت بداية جيدة جداً ومباراة جيدة بالنسبة له، الآن يتعين عليه الاعتياد على اسلوبنا وخططنا، مستوى أدائه متميز ويمكن أن يصبح عنصراً حيوياً في فريقنا».
وسيلتقي تشيلسي أيضاً مع أرسنال ومع تشارلوت إف.سي الأميركي في الولايات المتحدة قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة أودينيزي الإيطالي في إيطاليا.

تشيلسي
توماس توخيل
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