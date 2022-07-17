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أوليفر كان يستبعد التعاقد مع كين!
أوليفر كان يستبعد التعاقد مع كين!
17 يوليو 2022 13:21

ميونيخ (د ب أ)
استبعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم فكرة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي في الصيف الحالي، ليحل مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يستكمل حالياً إجراءات انتقاله إلى برشلونة الإسباني.
وأوضح كان، في تصريحات إلى صحيفة «بيلد آم سونتاج» الألمانية: «يرتبط كين بعقد مع توتنهام. هو مهاجم رائع بالطبع، ولكن كل هذا حلم للمستقبل».
وأشار: «الآن، علينا التركيز لإعداد الفريق للموسم المقبل. وسنرى ما سيحدث أيضاً».
ولا يزال المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو خارج حسابات بايرن في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال كان: «أحب كريستيانو رونالدو، والجميع يعرف كيف أنه لاعب رائع.
ولكن كل ناد لديه فلسفته. ولا أثق بأن التعاقد معه الآن اتجاه صائب لبايرن وللدوري الألماني «بوندسليجا».
وأضاف: «هذا التغيير ليس بالضرورة أن يتماشى مع الأفكار التي نتبعها هنا في بايرن» في إشارة إلى الجدل الكثير الذي ربط بين بايرن وكل من كين ورونالدو.
ولا يمثل التعاقد مع بديل لليفاندوفسكي أولوية كبيرة لبايرن في الوقت الحالي، علماً بأن البدائل تبدو مثل كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني وهاري كين، الذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2024.
ويبدو التعاقد مع كين في الصيف الحالي أمراً صعباً للغاية أو شبه مستحيل على الأقل من الناحية المالية.
وسبق لمسؤولي بايرن توضيح موقفهم من رونالدو أكثر من مرة، ولكن التقارير الإعلامية واصلت الربط بين رونالدو والنادي البافاري.

بايرن ميونيخ
هاري كين
توتنهام
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
أوليفر كان
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