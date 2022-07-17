سلطان ومسعود يديران كأس العرب للشباب



دبي (الاتحاد)



كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الحكمين الدوليين سلطان محمد صالح «حكم ساحة»، ومسعود حسن «حكم مساعد»، ضمن طاقم التحكيم الذي يُدير مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة أبها بالسعودية، من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

وجاء قرار التكليف بناءً على طلب من الاتحاد العربي لكرة القدم، بترشيح حكمين دوليين من الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وسبق لحكمنا الدولي سلطان محمد صالح المشاركة في إدارة مباريات النسخة السابقة للبطولة ذاتها، التي أقيمت العام الماضي في مصر، كما تم اعتماده مؤخرًا ضمن حكام النخبة في قارة آسيا لعام 2022، بعد تخرجه ضمن الدفعة الأولى لأكاديمية الحكام بالاتحاد القاري في فبراير الماضي.

وشارك الحكم المساعد النخبة الدولي مسعود حسن مؤخراً ضمن طاقم تحكيم بطولة فيتنام الدولية الودية التي أقيمت في مايو الماضي بالعاصمة الفيتنامية هانوي، وبطولة اليابان الدولية في يونيو 2021، بالإضافة إلى مشاركته ضمن أطقم التحكيم التي أدارات كأس رئيس الدولة ومسابقات رابطة المحترفين في موسم 2021-2022.