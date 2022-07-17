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الرياضي
طارق حامد في معسكر اتحاد جدة
طارق حامد في معسكر اتحاد جدة
17 يوليو 2022 13:11

 
الرياض (د ب أ)


كشفت أنباء صحفية سعودية أن طارق حامد لاعب الزمالك المصري، سيخوض المعسكر الإعدادي لفريق اتحاد جدة السعودي في النمسا.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر وصفتها بأنها خاصة، قولها «إن مدافع نادي الشباب السعودي أحمد شراحيلي، والمصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك سيخوضان المعسكر الإعدادي لفريق الاتحاد السعودي في النمسا، حيث يغادر الأول مع بعثة الفريق السبت المقبل، وينضم الثاني في وقت لاحق».
وانتهى عقد شراحيلي مع الشباب في التاسع من يوليو الجاري، ولا يوجد ما يمنع التحاقه بزملائه الجدد، بدءاً من التجمع، الأربعاء المقبل في جدة، قبل رحلة فيينا.
ووقع شراحيلي مع الاتحاد، في يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب.
وتقدم الشباب بشكوى أمام لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعوى أن نادي الاتحاد بدأ التفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن طارق حامد سيلتحق بمعسكر النمسا بعد بدايته، وفور انتهاء اللاعب من أمورٍ تعاقدية مع الزمالك، ناديه السابق.
وكانت مصادر خاصة بـ «الرياضية» أكدت توقيع حامد مع الاتحاد، لكن الإعلان الرسمي تأخر لحين تسوية اللاعب وضعه مع الزمالك.

السعودية
مصر
اتحاد جدة
الزمالك
الشباب
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