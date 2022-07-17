«جو جيتسو الإمارات» يصل إلى «الخماسية» في «الألعاب العالمية»

برمنجهام (وام)

أضاف منتخب الجو جيتسو ميداليتين جديدتين إلى رصيده، في النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العالمية «برمنجهام 2022»، ليصل رصيده مع ختام مشاركته في الدورة إلى 5 ميداليات.

ونجح بطلنا العالمي فيصل الكتبي، في حصد ذهبية الوزن المفتوح، كما نجحت البطلة الصاعدة شما الكلباني، في تحقيق الميدالية البرونزية، في الوزن المفتوح للسيدات.

وبهذه النتيجة يكون إجمالي رصيد الجو جيتسو ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين، ويصبح فيصل الكتبي أهم رياضي إماراتي عبر التاريخ شارك في تلك الدورة بالنسختين العاشرة والحادية عشرة، حيث حصد ذهبية وزن 94 كجم، وفضية الوزن المفتوح في نسخة «بولندا 2017»، وذهبية وزن 85 كجم وذهبية المفتوح في «نسخة 2022»، علماً بأن جوجيتسو الإمارات لم يشارك إلا في تلك النسختين، كما يحسب للبطلة الصاعدة الإماراتية شما الكلباني ابنة الـ 19 عاماً، أنها أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز الفريد في رياضة قتالية على هذا المستوى العالمي.

وشارك في مراسم التتويج وهنأ فيصل الكتبي وشما الكلباني، فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وحضر منافسات اليوم الختامي من وفد الإمارات، طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، بالإضافة إلى خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وشارك بشكل مشرف في إدارة نزالات البطولة حكمنا الدولي عبيد الكعبي.

وعاشت بعثة الإمارات لحظات تاريخية لليوم الثاني على التوالي، في الصالة المغطاة بجامعة ساوتيرن برمنجهام، عندما تم عزف السلام الوطني الإماراتي، ورفع علم الدولة عند تتويج فيصل الكتبي بذهب الوزن المفتوح.

وانطلقت منافسات اليوم الثاني والختامي للجو جيتسو في التاسعة صباحاً بتوقيت ولاية الاباما الأميركية «السادسة مساء بتوقيت الإمارات»، وظلت مستمرة حتى السابعة مساء بتوقيت الاباما الرابعة صباح اليوم «الأحد» بتوقيت أبوظبي، وتعرض اللاعبان محمد السويدي ومحمد العمري إلى إصابات، حالت دون استكمالهما للمنافسات، ليتولى كل من فيصل الكتبي وشما الكلباني تمثيل المنتخب بأفضل صورة، ومواصلة تحقيق الإنجازات.

وتضم قائمة شرف بعثة الحو جيتسو في هذه الدورة فيصل الكتبي صاحب ذهبيتي وزن 85 كجم، والوزن المفتوح، ومحمد السويدي صاخب فضية وزن 69 كجم، وبرونزيتي شما الكلباني في وزن 69 كجم والوزن المفتوح.

وحظيت النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العالمية، بمشاركة 3600 لاعباً ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة.

وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، هنأ فيه اللاعبين واللاعبات، وثمن الدور الكبير الذي قاموا به مع المدربين والإداريين، ومنظومة العمل الاحترافي بالاتحاد.

وعقد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي اجتماعاً بكل اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين في البعثة بعد التتويج، حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة في الشهور الخمس الأخيرة التي قضوها في التدريبات والمعسكرات الداخلية والخارجية، من أجل هذه البطولة، وأكد لهم أن القادم أهم وأفضل لرياضة الإمارات بشكل عام، والجو جيتسو على وجه التحديد، وأن استراتيجية الاتحاد مبنية على استدامة التميز والبحث عن المركز الأول في كل محفل، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة.

من ناحيته، أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي لم يدخر أي جهد في توفير أفضل برامج إعداد للمنتخب، وأن اللاعبين أصروا على تقديم الجديد في هذه النسخة، وتحقيق رقم قياسي لبعثة الإمارات بشكل عام في الدورة، وبالتالي زاد رصيدهم من ميداليتين في النسخة السابقة ببولندا، إلى 5 ميداليات في هذه النسخة، منها ذهبيتان تاريخيتان لفيصل الكتبي، وبرونزيتان تاريخيتان أيضاً لشما الكلباني.

وقال: سنعود فوراً إلى أرض الوطن، ونتابع استعداداتنا للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها بطولة العالم في نهاية أكتوبر المقبل التي ستقام تحت مظلة الاتخاذ الدولي، وسنكون في انتظار تحديد موعد ومكان الآسياد المقبلة، ومن جهتي كمرافق للبعثة في معسكر الإعداد والبطولة أتوجه لهم جميعاً بالشكر وللمدربين كذلك، لأنهم ضحوا كثيرا، ولم يروا أهلهم منذ أكثر من شهر، قضوه في التدريبات المكثفة على فترتين وثلاث فترات بشكل يومي، يخضعون لبرنامج غذائي دقيق، وكانوا جميعا قمة في الانضباط، والمسؤولية والصبر والتحمل.

من ناحيته، عبر فيصل الكتبي عن سعادته بإنجازه الثاني في البطولة، وهو الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن تسير النزالات بشكل طبيعي، ويفوز بها زميله محمد العمري، أو الصاعد محمد السويدي لاكتساب الخبرة اللازمة للمستقبل، إلا أنهما أصيبا أحدهما في ربع النهائي، والثاني في نصف النهائي، بما وضع عليه المسؤولية وضاعف من إصراره للفوز بالميدالية، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق يرفع سقف طموحات زملائه من الأجيال الصاعدة لتحقيق الأفضل في المستقبل.

وقال فيصل: نزالات الوزن المفتوح كلها كانت صعبة، وأصعبها النهائي لأنني كنت مطالب بعدم السقوط على الأرض، ولو لمرة واحدة طوال النزال، وكذلك عدم السماح للمنافس بأن يجرني نحوه لتثبيتي، مع انتهاز أي فرصة للحصول على النقاط أو الأفضليات منه، وقد درست هذا السيناريو تماما مع المدرب رامون ليموس قبل النزال، وحافظت على تركيزي حتى النهاية، وأهدي إنجازي الذهبي للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي الذي كان على تواصل دائم معنا يشجعنا ويحفزنا على تمثيل الوطن بأفضل صورة.

وأوضحت المدربة البرازيلية بوليانا لاجو، أن فوز شما الكلباني ببرونزيتي الألعاب العالمية يثبت أن بنت الإمارات على قدر التحدي، ولا سيما أنها المشاركة الأولى لشما في هذه الدورة، باعتبارها لاعبة صاعدة لا يزيد عمرها عن 19 عاماً، وكل من واجهتهن من المنافسات أكبر منها سناً وأكثر خبرة، وأرفع في الحزام، حيث إن هذه الدورة تلعب بنظام الحزام المفتوح. وأضافتا: شما بطلة صاعدة سنستثمر فيها للمستقبل، لأن ما حققته في بطولة آسيا، وكذلك في دورة الألعاب العالمية يدعو إلى الإعجاب، ويؤكد أنها خامة طيبة يمكن تشكيلها حتى تحقق الذهب في الدورات المقبلة.

وبدوره عبر الحكم الدولي عبيد الكعبي عن رضاه الكامل عن أدائه التحكيمي في الدورة، مشيراً إلى أنه استفاد كثيرا منها، واكتسب الكثير من الخبرات، ويشعر بسعادة بالغة لاختياره ضمن نخبة حكام العالم في هذا الحدث الكبير.



سعود الزعابي يحطم رقمه

أنهى منتخب الدواثلون منافساته، من خلال سعود الزعابي الذي جاء في المركز الـ21 بزمن 1:57:33 ساعة، فيما لم يكمل فارس الزعابي المسابقة بسبب تعطل دراجته في الجولة الرابعة من سباق الدراجات.

ونجح سعود الزعابي في تحطيم رقمه الأخير بالبطولة الآسيوية في البحرين بزمن 1:58:36 ساعة، بما يعزز ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي، ويضاعف عدد نقاط اللاعب وترتيبه الشخصي عالمياً، مع تحسين التقييم السنوي للاتحاد.

وأشار بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون إلى أن ثنائي منتخبنا بذلا قصارى جهدهما في واحدة من أقوى المحافل الرياضية، بداية من التأهل، مروراً بخوض المعسكرات الداخلية والخارجية وجميع الاستعدادات، وحتى يوم المسابقة، وقال: أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه من جهود كبيرة، في ظل مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، والقادم أفضل، طالما يواصل الجميع العمل، من أجل اسم الوطن، وتمثيله بالصورة المشرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد الترايثلون برئاسة خالد الفهيم على دعمه ومتابعته المستمرة للاعبين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية والوفد في برمنجهام برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة على دعمهم ومساندتهم للاعبين طوال فترة التواجد في برمنجهام، وكذلك إلى الهيئة العامة للرياضة.



المرزوقي يدير نزالات «المواي تاي»

شارك عمر محمد المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في إدارة نزالات اللعبة بدورة الألعاب العالمية، عقب اختياره بدعوة خاصة ضمن حكام النخبة. وقال المرزوقي: سعدت بتمثيل الإمارات والعرب في إدارة نزالات رياضة المواي تاي، حين تم اختياري ضمن 20 حكماً من دول مختلفة، وأفخر بكوني الحكم الإماراتي والعربي الوحيد في هذا المحفل، الأمر الذي يضاعف المسؤولية على عاتقي للظهور بالمستوى المنشود والصورة اللائقة.

وأضاف: التواجد في الدورة عامل مهم في حد ذاته، خاصة أنها تضم نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم الذين خاضوا بطولات عديدة، سواءً على المستويات القارية أو الدولية، وذلك لحصد أكبر عدد من النقاط، والتأهل إلى هذا الحدث الرياضي المهم، كما تم اختياري ضمن لجنة الجوري المسؤولة عن إدارة النزالات والتحكيم واعتماد قرارات الحكام وتقييم أدائهم واعتماد النتائج، مما عكس ثقة واحترام الاتحاد الدولي للعبة للتحكيم الإماراتي والوصول إلى هذه المكانة المشرفة.



الأولمبية الأردنية تشكر وفد الإمارات

تقدم ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية بالشكر والتقدير إلى وفد الإمارات المشارك في «ألعاب برمنجهام»، بعد مرافقة مدرب منتخب المواي تاي للاعب الأردني خلال المنافسات، وقال «نعتز ونُقدر ما قامت به البعثة الإماراتية، والمتمثل بالسماح لمدرب المنتخب الإماراتي للمواي تاي في تدريب لاعب الأردن، سيف الزقزوق، خلال منافسات بالدورة، ورافقه خلال نزاله الأول، وذلك بعد تعذر وصول مدرب المنتخب إلى أميركا بسبب التأشيرة، هذه الخطوة تؤكد على عمق العلاقات بين الأردن والإمارات، وتمثل الوحدة والتكاتف بين الدول العربية.