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تشيلسي يفتتح الجولة الأميركية بالفوز
تشيلسي يفتتح الجولة الأميركية بالفوز
17 يوليو 2022 11:43

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

افتتح تشيلسي الإنجليزي جولته الأميركية، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بالفوز على أميركا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في لاس فيجاس.
كان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول، من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي «24»، والألماني كاي هافيرتز «29»، وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيس «40».
وأثمرت أفضلية تشيلسي هدفاً أول، حمل توقيع الالماني ميتو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجدداً أمام الألماني فسددها داخل الشباك «55».
لكن أميركا سرعان ما أدرك التعادل، عندما حاول الظهير الأيمن لتشيلسي ريس جيمس إعادة الكرة، باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي، فتابعت طريقها داخل الشباك هدفاً عكسياً «60».
وكانت الكلمة الأخيرة لتشيلسي، عبر لاعب وسطه مايسون ماونت الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك «83».
ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة، خلال جولته الأميركية، مع تشارلوت إف سي في ولاية نورث كارولاينا الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني أرسنال في أورلاندو السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
أميركا
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