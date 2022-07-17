الكرخ يُتوج بـ «كأس أول»



بغداد (أ ف ب)

تُوج الكرخ بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على الكهرباء 2-1، على استاد المدينة الدولي في العاصمة بغداد، بحضور أكثر من 5 آلاف متفرج.

وحسم الكرخ فوزه في غضون 5 دقائق في الشوط الثاني بهدفي جعفر عبيس «54»، وحسن عبد الكريم «59»، بعدما كان الكهرباء متقدماً بهدف عبد الله عبد الأمير «15».

وبلغ الكرخ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في الدور نصف النهائي على الزوراء صاحب الرقم القياسي في المسابقة «16» بنتيجة 1-صفر.

من ناحيته، وصل الكهرباء إلى نهائي المسابقة في موسم 2018-2019، وخسر أمام الزوراء.

وحقق الكرخ الذي سيشارك للمرة الأولى في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي اللقب بقيادة مدربه الشاب أحمد عبد الجبار «44 عاماً»، علماً أنه أحرز لاعباً اللقب ثلاث مرات مع فريقه السابق الزوراء.