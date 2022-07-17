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بيسا يدعم اتحاد كلباء
بيسا يدعم اتحاد كلباء
17 يوليو 2022 10:34

 
فيصل النقبي (كلباء)


تعاقد اتحاد كلباء مع الإيطالي ذو الأصول البرازيلية دانيال بيسا «29 عاماً»، لينضم إلى قائمة أجانب «النمور» مع التوجولي بنيل مالابا. 
وجاء ضم بيسا في صفقة «انتقال حر»، وسبق أن لعب مع فيرونا الإيطالي لمواسم عدة، رغم بدايته المبكرة في الدوري البرازيلي مع إنترناشونال عام 2012، ودافع عن ألوان بعض الأندية شهيرة منها إنتر ميلان الإيطالي، وسبارتا روتردام الهولندي، وعدد من الفرق الأوروبية الأخرى.
وجددت إدارة «النمور» الثقة بالتوجولي بينيل مالابا هداف الفريق، ليقود اتحاد كلباء للموسم الرابع على التوالي، كما أعلنت إنهاء عقود النمساوي روبرت زولي، والبيروفي كارتاجيا، بعد موسم واحد فقط، لم يكن بمستوى الطموحات لـ «النمور»
وتتواصل الصفقات خلال الأيام المقبلة، حيث تسعى الإدارة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين ليكتمل عقد الأجانب بالفريق.

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اتحاد كلباء
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