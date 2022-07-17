الإمارات تحصد 6 ميداليات في «عالمية برمنجهام»



دبي (الاتحاد)



رفعت الإمارات حصادها إلى 6 ميداليات في دورة الألعاب العالمية المقامة حالياً في ضيافة برمنجهام الأميركية، بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة يتنافسون في 36 رياضة.

وجاءت 5 ميداليات عن طريق منتخب الجو جيتسو، بواقع ذهبيتين حققهما فيصل الكتبي بوزن 85 كجم، والوزن المفتوح، وفضية من نصيب محمد السويدي في وزن 69 كج، وبرونزيتين عن طريق شما الكلباني بوزن 63 كحم والوزن المفتوح، إضافة إلى الميدالية البرونزية من نصيب عبدالباري القبيسي لاعب القفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء.

وينافس ثلاثي منتخب المواي تاي إلياس حبيب، ونور الدين سمير، ومحمد مرضي على الميداليات البرونزية عقب خسارتهم في نصف النهائي في منافسات اليوم الثاني للعبة بالدورة العالمية.

وخسر نور الدين سمير أمام التايلاندي ويراساك ثاراخاجاد بمسابقة وزن تحت 63.5 كجم، وخسر إلياس حبيب من اللاعب الأميركي آرون أورتيز بوزن تحت 81 كجم، كما خسر كذلك محمد مرضي بوزن تحت 67 كجم أمام المغربي حمزة رشيد.

وشهدت جميع النزالات مستويات متقاربة لم يحالف الحظ فيها لاعبي منتخبنا، رغم تقديم مستويات متميزة طوال المباريات، الأمر الذي يبشر بعدم الخروج من المحفل العالمي من دون حصد ميداليات، خاصة أن الفرصة ما زالت قائمة لانتزاع الميداليات البرونزية في الأوزان الثلاثة.

ويخوض ثلاثي منتخبنا منافسات تحديد المركز الثالث، حيث يلعب نور الدين سمير مع الأميركي جو مولر، فيما يواجه محمد مرضي منافسه المجري نوربرت سبيث، ويلتقي إلياس حبيب مع المكسيكي ميجيل باديلا.

من ناحية أخرى، أنهى منتخب الدواثلون منافساته، من خلال سعود الزعابي الذي جاء في المركز الـ21 بزمن 1:57:33 ساعة، فيما لم يكمل فارس الزعابي المسابقة بسبب تعطل دراجته في الجولة الرابعة من سباق الدراجات.

ونجح سعود الزعابي في تحطيم رقمه الأخير بالبطولة الآسيوية في البحرين بزمن 1:58:36 ساعة، بما يعزز ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي، ويضاعف عدد نقاطه اللاعب وترتيبه الشخصي عالمياً، مع تحسين التقييم السنوي للاتحاد .

وأشار بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون إلى أن ثنائي منتخبنا بذلا قصارى جهدهما في واحدة من أقوى المحافل الرياضية، بداية من التأهل، مروراً بخوض المعسكرات الداخلية والخارجية وجميع الاستعدادات، وحتى يوم المسابقة، وقال: أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه من جهود كبيرة، في ظل مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، والقادم أفضل، طالما يواصل الجميع العمل، من أجل اسم الوطن، وتمثيله بالصورة المشرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد الترايثلون برئاسة خالد الفهيم على دعمه ومتابعته المستمرة للاعبين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية والوفد في برمنجهام برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة على دعمهم ومساندتهم للاعبين طوال فترة التواجد في برمنجهام، وكذلك إلى الهيئة العامة للرياضة.

ويشارك عمر محمد المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في إدارة نزالات اللعبة بدورة الألعاب العالمية، عقب اختياره بدعوة خاصة ضمن حكام النخبة، وقال المرزوقي: سعدت بتمثيل الإمارات والعرب في إدارة نزالات رياضة المواي تاي، حين تم اختياري ضمن 20 حكماً من دول مختلفة، وأفخر بكوني الحكم الإماراتي والعربي الوحيد في هذا المحفل، الأمر الذي يضاعف المسؤولية على عاتقي للظهور بالمستوى المنشود والصورة اللائقة.

وأضاف: التواجد في الدورة عاملاً مهما في حد ذاته، خاصة أنها تضم نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم الذين خاضوا بطولات عديدة، سواءً على المستويات القارية أو الدولية، وذلك لحصد أكبر عدد من النقاط، والتأهل إلى هذا الحدث الرياضي المهم، كما تم اختياري ضمن لجنة الجوري المسؤولة عن إدارة النزالات والتحكيم واعتماد قرارات الحكام وتقييم أدائهم واعتماد النتائج، مما عكس ثقة واحترام الاتحاد الدولي للعبة للتحكيم الإماراتي والوصول إلى هذه المكانة المشرفة.

وتقدم ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية بالشكر والتقدير إلى وفد الإمارات المشارك في «ألعاب برمنجهام»، بعد مرافقة مدرب منتخب المواي تاي للاعب الأردني خلال المنافسات، وقال «نعتز ونُقدر ما قامت به البعثة الإماراتية، والمتمثل بالسماح للمدرب المنتخب الإماراتي للمواي تاي في تدريب لاعب الأردن، سيف الزقزوق، خلال منافسات بالدورة، ورافقه خلال نزاله الأول، وذلك بعد تعذر وصول مدرب المنتخب إلى أميركا بسبب التأشيرة، هذه الخطوة تؤكد على عمق العلاقات بين الأردن والإمارات، وتمثل الوحدة والتكاتف بين الدول العربية.